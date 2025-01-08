سقوط ثلاثة جنود إسرائيليين في معارك بيت حانون العنيفة والضارية

أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط ثلاثة من جنوده في معركة شمال قطاع غزة. ونشر الجيش اسم اثنين منهم: متتياهو يعقوب (22 عاما) بيرل وكناو كاسا (22 عاما) ونيفو فيشر (20 عامًا). وبذلك، يرتفع بذلك عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ بداية الحرب إلى 831.

والثلاثاء كانوا جنودا في كتيبة 46 التابعة للواء 401 مدرعات. كما وأصيب ضابط مدرعات من ذات الكتيبة بجروح خطيرة. وفي إطار المعركة، انفجر لغم او لغمين بالدبابة التي كانوا على متنها، في بيت حانون شمالي قطاع غزة. وقال الناطق العسكري بلسان الجيش الإسرائيلي، إنه تم جر الدبابة من المكان.

ويقع قتال عنيف وضارٍ وطاحن في شمال قطاع غزة، خاصة في بيت حانون، حيث هرب إليه في الأيام الأخيرة العديد من مسلحي حماس من بيت لاهيا وجباليا، في شمال قطاع غزة. وينشط في بيت حانون مقاتلو لواء الناحل في الجيش الإسرائيلي.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في ممر "نيتساريم" وسط القطاع، وبالقرب من محور فيلادلفيا (صلاح الدين) قرب رفح.