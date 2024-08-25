حزب الله يعلن: "المرحلة الأولى من الهجوم انتهت، ونستعد لإطلاق القذائف تجاه العمق الإسرائيلي"

نشر حزب الله بيانا مكتوبا صباح اليوم (الأحد)، أشار فيه إلى الضربة الاستباقية التي شنها الجيش الإسرائيلي، وقال إن إطلاق الصواريخ وإطلاق الطائرات المسيرة باتجاه شمال إسرائيل هو الرد الأولي على اغتيال رئيس أركان التنظيم فؤاد شكر.

وزعم حزب الله في رسالة لاحقة نشرها حوالي الساعة السابعة صباحا أن المرحلة الأولى من الرد على اغتيال فؤاد شكر انتهت، وأضاف: "لقد أطلقنا حتى الآن أكثر من 320 صاروخ كاتيوشا". وجاء في إعلان المنظمة أيضًا أنه " تم الهجوم على مواقع ومنشآت إسرائيلية تمهيدًا لتحليق طائرات مسيرة هجومية نحو الأهداف التي طال انتظارها في أعماق الكيان الصهيوني – حيث حلقت هذه الطائرات المسيرة نحو الأهداف كما هو منصوص عليه".

ومن بين الأهداف التي قيل إنها تعرضت للهجوم – قاعدة ميرون، موقع نافي زيف، قاعدة زعتون، قاعدة الزعورة، قاعدة السهل، أربعة مواقع في هضبة الجولان، قاعدة عين زيتم وقاعدة راموت نفتالي".

وذكر البيان السابق لحزب الله عن الهجوم "في يوم أربعين الإمام الحسين، بدأ مقاتلو حزب الله في وقت مبكر من الصباح بتنفيذ هجوم جوي بعدد كبير من الطائرات المسيرة باتجاه العمق الصهيوني وباتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيتم الإعلان عنه لاحقاً - وهذا بمثابة هجوم أولي ردا على العدوان الصهيوني في ضاحية بيروت والذي أدى إلى مقتل فؤاد شكر وعدد من الأطفال والنساء”.

وجاء في الإعلان أيضاً أن "هذا الهجوم شمل أيضاً هجوماً بعدد كبير من الصواريخ على مواقع وقواعد العدو، وعلى بطاريات القبة الحديدية" في شمال إسرائيل وتابع :" حزب الله في هذه اللحظة في أعلى جهوزيته وسيقف بقوة وبالمرصاد لأي تجاوز أو اعتداء وبالأخص اذا تم المساس بالمدنيين ، سيكون العقاب شديدا وقاسيا جدا ". وقال إن هذه العمليات ستأخذ بعض الوقت للانتهاء منها "وبعد ذلك سيصدر بيانا تفصيلي حول مجرياتها وأهدافها".