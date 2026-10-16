جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"، التأكيد على أن "الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، سواء عبر المفاوضات أو بوسائل أخرى، مشيراً إلى أن جميع الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة"، وذكر أنه بإمكانية شن ضربات عسكرية جديدة ضد المنشآت النووية الإيرانية، بما فيها موقع محصّن يُعرف باسم "جبل الفأس"، ولم يستبعد استخدام قنبلة شديدة القوة تُعرف باسم "أم القنابل".

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