التغطية متواصلة| تقرير: مستوطنون يعتدون على مصور لصحيفة "واشنطن بوست" ويصيبونه في الضفة الغربية
ترامب: بإمكانية شن ضربات عسكرية جديدة ضد المنشآت النووية الإيرانية، بما فيها موقع محصّن يُعرف باسم "جبل الفأس"، ولم يستبعد استخدام قنبلة شديدة القوة تُعرف باسم "أم القنابل".
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "نيوزماكس"، التأكيد على أن "الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، سواء عبر المفاوضات أو بوسائل أخرى، مشيراً إلى أن جميع الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة"، وذكر أنه بإمكانية شن ضربات عسكرية جديدة ضد المنشآت النووية الإيرانية، بما فيها موقع محصّن يُعرف باسم "جبل الفأس"، ولم يستبعد استخدام قنبلة شديدة القوة تُعرف باسم "أم القنابل".
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السعودية ترحب ببيان مجلس الأمن الدولي بشأن هجمات الحوثيين
التحالف يعترض 3 طائرات مسيّرة في المنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض
قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، إن قوات التحالف اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيّرة بالمنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض.
الخارجية القطرية: لا يمكن تبرير الاعتداءات الحوثية على السعودية
الجيش الإسرائيلي: مقتل قائداً في وحدة "النخبة" التابعة لحماس في غزة، كان قد تسلل إلى قاعدة "رعيم" في 7 أكتوبر
رد نتنياهو على أوباما: "الشعب اليهودي ليس محتلاً أجنبياً في أرض أجدادنا".
الأمم المتحدة: تحسّن وضع سوء التغذية في غزة هشّ في ظل وقف إسرائيل للشحنات التجارية
خلافات الميزانية والطاقة والأمن تعرقل التوافق في قمة الاتحاد الأوروبي
مبعوث بوتين: نناقش مع أميركا مشروعات بالقطب الشمالي
ترامب يهدد بشن ضربات على موقع جبل الفاس النووي في إيران:"سنقضي عليه سريعاً"
بيانات تظهر نجاح إيران في شحن كميات من الغاز ووقود الطائرات رغم الحصار والعقوبات الأمريكية
المعركة على إسرائيل: بينما يحشد نتنياهو اليمين، يتحرك آيزنكوت نحو السلطة
الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر عن محافظة ينبع
أعلن الدفاع المدني السعودي، الجمعة، زوال الخطر عن محافظة ينبع، وذلك بعدما أطلق إنذاراً من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ للتحذير من خطر.
وزير خارجية ألمانيا: لن نتسامح مع أنشطة إيران العدائية
حادثة أخرى في الضفة الغربية: إصابة مواطن أمريكي بجروح طفيفة في رام الله على يد فلسطيني
الجيش الإسرائيلي تعليقا على الاشتباكات في الضفة الغربية التي أسفرت عن إصابة صحفي أجنبي: "ندين الحادث، وسيتم فحص جميع التفاصيل".
البحرية الإيرانية: اندلاع حريق في ناقلة نفط حاولت عبور منطقة محظورة شرقي هرمز
قالت البحرية الإيرانية، الجمعة، إن "حريقاً اندلع في ناقلة نفط أثناء محاولتها عبور منطقة محظورة" في بحر عُمان، شرقي مضيق هرمز. وذكرت البحرية الإيرانية أن فرق المراقبة رصدت الناقلة قبل ساعات، خلال عمليات مراقبة في المناطق الواقعة شرق مضيق هرمز. وأضافت أن الناقلة كانت قد أوقفت تشغيل أنظمة التتبع الخاصة بها، وحاولت عبور منطقة في بحر عُمان.