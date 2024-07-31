قائد الجيش الإسرائيلي: "لا يمكن لحزب الله العودة إلى 6 أكتوبر، ونحن واثقون في خطواتنا"

زار رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي، اليوم (الأربعاء)، مناورة فرقة لواء كفير على الحدود الشمالية، وأكد أمام المقاتلين: "نحن واثقون من تحركاتنا للأمام، ولن نسمح لحزب الله بالعودة إلى 6 أكتوبر". وصرح هذا في اشارة الى اغتيال الرجل الثاني في حزب الله الحاج محسن.

وجرت التدريب بتعاون متعدد للأذرع العسكرية، تدرب خلاله المقاتلون على مجموعة متنوعة من السيناريوهات المتطرفة، والقتال في منطقة متشابكة وجبلية، واستخدام النار والقتال في منطقة مبنية، في إطار زيادة الجاهزية القتالية في المنطقة الشمالية.

وأضاف هاليفي: "بعد ظهر أمس، أتيحت لنا الفرصة لقتل رئيس أركان حزب الله الحاج محسن. محسن هو الشخصية العسكرية الأعلى في حزب الله، وهو أيضًا شخص مقرب جدًا من حسن نصر الله. وهو في الواقع ينظم كل الأمور العسكرية لحزب الله، وهذا الرجل هو المسؤول عن إعطاء كل التعليمات لتنفيذ الهجوم الذي أدى لمقتل الأطفال الـ 12 بعد ظهر يوم السبت في مجدل شمس، والهجوم الصاروخي الذي أدى لقتل المواطن في جوشريم".

وأضاف في الوقت نفسه: "لن يكون هناك محسن، لكننا أيضًا غير مستعدين بأن يعود الوضع الذي فيه التواجد على الحدود، على بعد 200 متر من المطلة أو شتولا أو من رأس الناقورة. يعرف الجيش الإسرائيلي كيف يتصرف ويصل أيضا إلى نافذة معينة في أحد أحياء بيروت، ويعرف كيف يهاجم كذلك عند نقطة معينة تحت الأرض، ونعرف أيضًا كيفية المناورة في الداخل بقوة شديدة، وأنتم تتدربون. على ذلك هذا الأسبوع، وهذا الأمر هو قدرة مهمة للغاية"