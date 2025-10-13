مراسم قصيرة وصلاة : هكذا ستبدو مراسم استعادة جثامين المختطفين

هكذا ستبدو عملية إعادة جثامين المخطوفين: في ساعات بعد الظهر وبعد دفعات إطلاق سراح المخطوفين الأحياء، سيبدؤون بنقل جثامين المخطوفين من النقاط المختلفة في القطاع. في الجيش الإسرائيلي والصليب الأحمر جهزوا مركبات مع حوامل خاصة لصالح العملية. التبادل سيبدو مثل تبادل المخطوفين الأحياء، فقط مع فحص أولي أثناء التبادل للتأكد من عدم وجود خطر على القوات الإسرائيلية.

الحاخام الرئيسي للجيش الإسرائيلي، العميد الحاخام إيال كريم، سيجري مراسم مع وحدات خاصة داخل القطاع. من بين أمور أخرى، سيتلو فصلاً من سفر المزامير – المزمور 83.

في نهاية المراسم، سيتولى الوحدة المختصة بقيادة الأركان نقل الجثامين من عمق القطاع إلى الحدود. الجنود - سيتم نقلهم للتعرف عليهم في معسكر شوراه، المدنيون - سيتم نقلهم للتعرف عليهم في أبو كبير.

عند انتهاء عملية التعرف، التي قد تكون معقدة وتستغرق عدة أيام، سيتم إبلاغ العائلات المعنية بالنتيجة النهائية ومن ثم الانتقال إلى مراسم الجنازة.

جثامين المخطوفين الذين لن يتم إحضارهم للدفن في المرحلة الأولى ستُجمع في "قائمة الآلية" - جهة دولية ستستخلص المعلومات الاستخباراتية من إسرائيل وستعمل على إخراج آخر جثامين المخطوفين.