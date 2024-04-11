تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع استمرار القصف المتبادل

في تطور جديد يعكس تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، نفذ الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، سلسلة من الغارات الجوية على بلدة الضهيرة وقصف بالمدفعية بلدة طير حرفا في جنوب لبنان. هذه الهجمات تأتي بعد يوم من قصف مواقع في محيط بلدات جنوبية لبنانية، مما يشير إلى تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة.

من جانبه، ردّ حزب الله بالإعلان عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، ما أدى إلى دوي صافرات الإنذار في عدة بلدات إسرائيلية تحذيرًا من هجمات صاروخية وتسلل مسيرة.

وفقًا للبيانات الصادرة عن حزب الله ومصادر رسمية لبنانية، أسفرت سلسلة القصف المتبادل منذ بدايتها عن مقتل 359 شخصًا على الأقل في لبنان، من بينهم 236 مقاتلا في حزب الله و70 مدنيًا، مما يعكس حدة الوضع الأمني في المنطقة والتأثير الإنساني للنزاع.