تقرير: سيناريوهات تتحدث عن ضربة إيرانية تتعدى 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ

أعرب مسؤولون أميركيون تحدثوا اليوم (الجمعة) مع شبكة سي بي إس أن الانتقام الإيراني لمقتل قائد فيلق القدس في دمشق قد ينفذ خلال الساعات القليلة المقبلة، وفق النشر في القناة 13 الإسرائيلية.

وبحسب المصدرين المقتبسين على شبكة سي بي إس، فإن الهجوم الإيراني الكبير الذي يمكن تنفيذه اليوم قد يشمل استخدام سرب يضم أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ، والتي سيتم توجيهها ضد أهداف عسكرية في عمق الأراضي الإسرائيلية.

لكن تقديرات هذه المصادر تقول بأن إيران قد تختار تنفيذ هجوم على نطاق أصغر لتجنب تصعيد كبير قد يؤدي إلى الحرب وسط الإشارة إلى ان هجوما واسع النطاق تنفذه إيران قد يكون على غرار الهجوم الذي استهدف منشآت النفط السعودية في عام 2019.

على ضوء المخاوف تم تحذير الدبلوماسيين الأميركيين في إسرائيل من مغادرة المدن الكبرى مثل تل أبيب والقدس وبئر السبع، التي تتمتع بحماية أفضل ضد الهجمات الصاروخية. واعتبر البيت الأبيض أن أي هجوم إيراني يمثل تهديدا حقيقيا وفق ما جاء على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي.

Bernat Armangue/AP

وقال رئيس الأركان الأمريكي، الجنرال تشارلز براون، في مقابلة أن الولايات المتحدة تبذل مساعي لمنع الحرب، في حين اتخذت بعض البلدان موقفا احترازيا وطلبت من مواطنيها الامتناع عن السفر إلى إسرائيل ولبنان بينها فرنسا وبريطانيا وبولندا والهند والنرويج.

كما أن الولايات المتحدة أعلنت الجمعة أنها سترسل تعزيزات إلى الشرق الأوسط وسط تصاعد المخاوف من هجوم إيراني وشيك على إسرائيل. وقال مسؤول أمني في واشنطن: "نقوم بنقل أصول إضافية إلى المنطقة لتعزيز جهود الردع الإقليمية وزيادة حماية القوات للقوات الأميركية".