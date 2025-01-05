دراما في البرازيل: فتح تحقيق ضد جندي إسرائيلي بشبهات "ارتكاب جرائم حرب"- والجندي يغادر البلاد

أمرت محكمة في البرازيل يوم الجمعة الماضي بالتحقيق مع جندي إسرائيلي للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في غزة، وذلك في أعقاب شكوى قدمتها مؤسسة هند رجب الفلسطينية، التي تعنى بأبحاث حقوق الإنسان وجرائم الحرب ومقرها بروكسل. حسبما أوردت وسائل إعلام البلاد اليوم (الأحد). كما علم أن الجندي الإسرائيلي هو أحد الناجين من هجوم حفل نوفا يوم 7 أكتوبر. وفي وقت لاحق أفيد في البرازيل أن الجندي نفسه تمكن من مغادرة البلاد.

وقبل أسبوع، قالت منظمة حقوق الإنسان أن المشتبه به - الموجود في البرازيل كسائح - شارك في تدمير منازل المدنيين خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، كجزء من حملة عرفت بأنها "عنصرية" و"محرقة". وقالت المحامية مايرا بينهيرو باسم منظمة حقوق الإنسان، التي قدمت مصورة تشير إلى تورط المشتبه به، "لقد ساهم بشكل فعال في تدمير المنازل وإلحاق الضرر بطرق عيش آلاف العائلات".

وبحسب التقارير، فإن الأدلة المقدمة تشمل مقاطع فيديو وبيانات تحديد الموقع الجغرافي وصور فوتوغرافية تظهر المشتبه به وهو يزرع المتفجرات بنفسه ويشارك في تدمير أحياء بأكملها.

كما أفادت التقارير أن الأسر التي دمرت منازلها انضمت إلى القضية كمدعين بعد تقديم توكيل للفريق القانوني لمنظمة حقوق الإنسان.

وتدعو الجمعية إلى الاعتقال الفوري للجندي خوفا من فراره من البرازيل أو التأثير على الأدلة. وفي الجلسة، أشار القضاة إلى أن البرازيل من الدول الموقعة على اتفاقية روما، التي تلزم الدول الأعضاء باتخاذ إجراءات قانونية ضد جرائم الحرب. وأشارت المحكمة إلى أن هذا القرار تاريخي، وهو "سابقة مهمة" فيما يتعلق بإنفاذ القانون الدولي داخل البلاد.

تبحث جمعية HRF عن صور على شبكات التواصل الاجتماعي لجنود الجيش الإسرائيلي الذين يزورون العالم من أجل البحث عن توثيقات من فترة خدمتهم العسكرية وتقدم طلبات اعتقال ضدهم. وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في البرازيل لم تعقب حتى الآن على القضية.