نقاش خاص في الأمم المتحدة حول وضع المختطفين الإسرائيليين؛ شقيق أبيتار دافيد يلقي خطابًا: "قد لا يتبقى لهم سوى أيام قليلة ليعيشوا"

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عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) نقاشاً حول وضع المختطفين. أيلي دافيد، شقيق المختطف أبيتار دافيد، ألقى كلمة قال فيها: "العالم سمع عن فظائع حماس، لكن ما يحدث لأبيتار وغاي هو عمل شرير لدرجة خطيرة جداً، لا يمكن استيعابها. نحن لا نعرف كم من الوقت بقي للمختطفين ليعيشوا. قبل خمسة أشهر تلقينا ما كنا نظن أنه أكثر الأفعال رعباً من التعذيب بحق أبيتار – عندما شاهد مع غاي إطلاق سراح بعض المختطفين. ظننا أن هذا هو ذروة الشر، لكن خلال نهاية الأسبوع اطلعنا على مقطع مصور جديد من الجحيم".

وقال "اسمي ايلي دافيد، وأنا أتحدث الآن كأخ. أخي الصغير، أبيتار، مع غاي غلبواع دلال و48 مخطوفًا آخرين محتجزون كمختطفين لدى حماس في غزة. أبينار هو أطيب إنسان عرفته، تعلمت منه كيف أكون ابنًا أفضل. لديه روح موسيقي، كان يعزف على الغيتار منذ سن العاشرة".

"أفيتار اختُطف من نوفا وهو في سن الثانية والعشرين. ذهب إلى هناك ليرقص، ويحتفل، ويسمع الموسيقى – وهذا جزء كبير من شخصيته. منذ ذلك اليوم أفيتار وباقي المخطوفين يمرون بجحيم. قد يكون لديهم أيام معدودة ليعيشوا، وقد فقدوا تقريباً نصف وزن أجسامهم"، قال عالي.

وتابع ايلي "أخي هو هيكل عظمي يمشي، كان لديه بالكاد قوة ليتحدث أو يمشي. في هذا الفيديو أُجبر على الكلام للعالم ثم حفر قبره بنفسه. أمي وأنا لم نتمكن حتى من مشاهدة الفيديو. أبي وأختي شعروا أنه كان عليهم رؤية أبيتار، سماع صوته، الإحساس به - والآن هذه المشاهد تطاردهم. أبي لا يستطيع النوم وأمي لم تتوقف عن البكاء منذ ذلك الحين".

دعا ايلي: "اطلبوا الإفراج عن المختطفين دون شروط. يجب أن تطالبوا بوصول المساعدات للمختطفين، فهم لا يتلقون المساعدات التي تدخل. هذا مسألة حياة أو موت، أبيتار وغاي بحاجة إلى وصول للطعام والرعاية الطبية. صمتكم هو تواطؤ مع الشر. أرجوكم، لا تدعوهم يموتون".

وزير الخارجية، جدعون ساعر: "وصلت اليوم إلى الأمم المتحدة لأن مختطفينا ما زالوا يتعرضون للتجويع والتعذيب على يد حماس والجهاد الإسلامي في زنزانات غزة". وأضاف أيضًا: "يجب قول الحقيقة: إسرائيل تُمكن من نقل كميات هائلة من المساعدات إلى غزة".

ساعر هاجم: "هناك دول تصرفت - حتى هنا في هذا المبنى - من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل بدلًا من الضغط على حماس، في أيام حساسة من المفاوضات. لقد هاجمت إسرائيل، وأدارت حملة ضد إسرائيل، وأعلنت عن اعتراف بدولة فلسطينية افتراضية. لقد منحت حماس هدايا مجانية وحافزًا للاستمرار في الحرب. لقد اغتالت بشكل مباشر صفقة المختطفين ووقف إطلاق النار. اسمحوا لي أن أكون واضحًا: هذه الدول أطالت أمد الحرب".