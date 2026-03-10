تحذير أمني إسرائيلي: نصف الصواريخ الإيرانية برؤوس انشطارية وشظاياها قاتلة| تحديثات
إطلاق صاروخ من إيران نحو وسط إسرائيل والقدس، دون وقوع إصابات • نتنياهو: "نحطم عظام النظام الإيراني، لكن إسقاطه يعتمد على المواطنين" • روستم جولوموف وأميد مورطوزوف من بيتح تكفا، هما القتيلان في يهود
الحرب في ايران اليوم الحادي عشر: صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء) "نحن نحطم عظام النظام الإيراني، لكن إسقاطه يعتمد على المواطنين". بعد ساعات من الهدوء، تم إطلاق صاروخ من إيران نحو مركز إسرائيل والقدس، دون وقوع إصابات. يواصل الجيش الإسرائيلي الهجوم في طهران. وفي الوقت نفسه، أُعلن عن تدمير مجمع لتطوير الصواريخ الباليستية تحت جامعة عسكرية في العاصمة الإيرانية.
تقرير: مقتل مسؤول بارز في الباسيج الإيراني في ضربة مشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة
أفادت قناة "إيران إنترناشيونال"، المعروفة بقربها من معارضي النظام الإيراني، بأن مسؤولاً بارزاً في قوات الباسيج الإيرانية قُتل في ضربة مشتركة نفذها الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي.
ووفقاً للتقرير، فإن المسؤول هو أسد الله بدفر، وكان يشغل منصب رئيس قوات الباسيج في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
كشف مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن نحو نصف الصواريخ التي أُطلقت من إيران منذ بداية الحرب هي صواريخ برؤوس انشطارية.وجاء هذا الكشف بعد يوم من مقتل عاملين في موقع بناء بمدينة يهود وسط إسرائيل نتيجة إصابة بصاروخ من هذا النوع.
وقال المسؤولون:"هذه قنبلة يمكن أن تُحدث أضراراً كبيرة. الالتزام بالتعليمات أمر مهم. الأمر لا يتعلق بمئات الكيلوغرامات من المتفجرات فحسب، بل إن الشظايا تنتشر على مساحة قد تصل إلى نحو 10 كيلومترات، ما يتطلب مسؤولية كبيرة من المواطنين."وأضافوا:"هذا يقتل. شظايا الاعتراض سواء من الصواريخ العادية أو الكبيرة — قاتلة."
*علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "مضيق هرمز يمكن أن يكون مضيقاً للسلام والازدهار للجميع، أو مضيقاً للهزيمة والمعاناة لمحرّضي الحرب"
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتعرض لضربات قاسية إذا أوقفت مرور النفط في مضيق هرمز
قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست:"إيران أخطأت بشكل كبير عندما أطلقت النار تجاه جيرانها. وإذا حاولت إيران أي شيء لإيقاف مرور النفط في مضيق هرمز، فإنها ستتعرض لضربة أشد من أي وقت مضى."
وأضاف رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، حول احتمال مرافقة الولايات المتحدة للسفن في مضيق هرمز:"سنبحث الطرق المتاحة إذا تم تكليف الجيش بهذه المهمة."
اعتراض الصاروخ من ايران تجاه وسط إسرائيل بنجاح دون وقوع إصابات
وزير الحرب الأمريكي: ترامب لن يسمح أبداً لإيران بالحصول على القنبلة النووية
قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست في إحاطة مصوّرة إن إيران تسعى بسرعة للحصول على قنبلة نووية، مؤكداً:"الرئيس ترامب لن يسمح بذلك أبداً – لا الآن ولا في المستقبل."
وأضاف هيغيست:"إيران تقف بمفردها وتخسر – نحن ننتصر."وأوضح أن الأهداف المعلنة للعملية الأمريكية كما قدمتها الولايات المتحدة سابقاً لم تتغير:"لن نتوقف حتى يُهزم العدو بشكل كامل."
رداً على الانتقادات داخل الولايات المتحدة، شدد هيغست على أن الوضع مختلف عن العراق عام 2003:
"سنفعل ذلك وفق جدولنا الزمني. هذا ليس 2003، وليس لا نهاية له."
توقع الوزير أن تكون الساعات الأربع والعشرين القادمة الأكثر كثافة من حيث الغارات الأمريكية.
فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ من إيران، قال هيغست:"خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية أطلقوا أقل عدد من الصواريخ في يوم واحد منذ بداية الحرب."
بسبب عمليات إطلاق صواريخ من إيران: دوّت صفارات الإنذار في وسط إسرائيل
حساب التلجرام للموساد يدعو الإيرانيين للتواصل معه
نشر حساب التلجرام للموساد باللغة الفارسية دعوة للإيرانيين للتواصل معه عبر قناة آمنة، مرفقة بصورة تظهر **عائلة إيرانية في غرفة المعيشة**.
وكانت التسمية التوضيحية للصورة:حان وقت الابتسامة. تبقى خطوة واحدة فقط. انضموا إلى الأشخاص مثلكم الذين اتخذوا القرار الصحيح. معنا، ينتظركم مستقبل آمن وأفضل في إيران الحديثة لكم ولعائلاتكم. ابقوا على تواصل معنا عبر قنوات آمنة."*
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية يوجه تحذيراً لسكان 7 أحياء في ضاحية بيروت بضرورة إخلاء منازلهم
ترامب: "النظام الإيراني يريد التحدث إلينا بشدة، الأمر ممكن لكنه يعتمد على الشروط".
ستوافق الحكومة على: تمديد الوضع الخاص بحالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 26 مارس.
الجيش الإيراني يدعي: لقد هاجمنا مصافي النفط وخزانات الوقود في حيفا باستخدام طائرات مسيّرة.
في لبنان، وردت تقارير عن غضب الولايات المتحدة من رئيس الأركان اللبناني بسبب "ضعف أدائه" في مهمته جنوب الليطاني