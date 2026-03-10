وزير الحرب الأمريكي: ترامب لن يسمح أبداً لإيران بالحصول على القنبلة النووية

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست في إحاطة مصوّرة إن إيران تسعى بسرعة للحصول على قنبلة نووية، مؤكداً:"الرئيس ترامب لن يسمح بذلك أبداً – لا الآن ولا في المستقبل."

وأضاف هيغيست:"إيران تقف بمفردها وتخسر – نحن ننتصر."وأوضح أن الأهداف المعلنة للعملية الأمريكية كما قدمتها الولايات المتحدة سابقاً لم تتغير:"لن نتوقف حتى يُهزم العدو بشكل كامل."

رداً على الانتقادات داخل الولايات المتحدة، شدد هيغست على أن الوضع مختلف عن العراق عام 2003:

"سنفعل ذلك وفق جدولنا الزمني. هذا ليس 2003، وليس لا نهاية له."

توقع الوزير أن تكون الساعات الأربع والعشرين القادمة الأكثر كثافة من حيث الغارات الأمريكية.

فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ من إيران، قال هيغست:"خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية أطلقوا أقل عدد من الصواريخ في يوم واحد منذ بداية الحرب."