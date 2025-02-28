اليكم البرنامج الجديد لـستيف ويتكوف بشأن صفقة المختطفين

قبل النهاية الرسمية للجزء الأول من وقف إطلاق النار مع حماس وعلى خلفية مغادرة الوفد المفاوض إلى القاهرة اليوم لإجراء محادثات حول المرحلة التالية، كشفنا الليلة الماضية بنشر أول عن خطة مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لصفقة المختطفين المقبلة.

وهكذا، قال مسؤولون في إسرائيل لـi24NEWS إن الأميركيين، مثل إسرائيل، ليسوا مستعدين لتحمل الإفراج عن مختطفين بدفعات ثلاثة أو أربعة مختطفين كل مرة أسبوعيا، ويريدون الإفراج على نطاق أوسع بكثير، وبأعداد أكبر وخلال مدة زمنية أقل. في الولايات المتحدة، يريدون أيضًا الدفع لإطلاق سراح المختطفين ذوي الجنسية المزدوجة، ولا يرغبون في رؤية الفصل بين المختطفين الأحياء والمختطفين الأموات كما هو الحال حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، أكد المسؤولون أن هذه ليست المرحلة أ، التي انتهت بالفعل، وليست استمرارًا لها، وبالتأكيد ليست المرحلة ب كما نعرفها، ولكنها شيء مختلف تمامًا. تتمثل الرغبة هنا في إنشاء عملية مختلفة تمامًا عن الهيكل الموجود حتى الآن. لنتذكر في هذا السياق أننا أفدنا قبل أسبوع تقريبًا أن المفاوضات من المتوقع أن تكون معقدة وأطول وأكثر صعوبة مما كنا نعتقد، والآن نعرف أيضًا ما هو المقصود بذلك. وفي الوقت نفسه، وفي أعقاب التطورات السياسية، تم تأجيل زيارة وزير الخارجية جدعون ساعر إلى واشنطن، والتي كان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، إلى موعد لاحق.