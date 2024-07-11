تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يعترض عددا من الأهداف المشبوهة التي وصلت من لبنان إلى إسرائيل
لم تخترف الأهداف إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولم يتم تفعيل أي إنذارات وفقًا للسياسة • أصيب شخص بجروح خطيرة جراء سقوط طائرة مسيرة باتجاه الجليل الأعلى
اليوم الـ 279 للحرب: أصيب شخص بجروح خطيرة جراء وابل من القذائف أطلق صباح اليوم (الخميس) على هضبة الجولان والجليل، وألحق أضراراً بالممتلكات في منطقة كابري في الجليل الغربي. وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية أن سلاح الجو الإسرائيلي واصل عملياته الليلة في غزة واغتيال ناشط كبير في الشجاعية . اعترض الجيش الإسرائيلي أهدافا مشبوهة تم إطلاقها على إسرائيل من الأراضي اللبنانية. ومن المتوقع أن تستمر المحادثات بشأن التقدم في المفاوضات في الدوحة، حيث أعرب مسؤولون عن تفاؤل حذر بشأن الوضع.
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حماس تتهم: "إسرائيل تواصل المماطلة لإفشال المفاوضات"
تتهم حماس إسرائيل بتأخير مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المختطفين، قائلة في بيان لها "لم يبلغنا الوسطاء حتى الآن بأي جديد فيما يتعلق بالمفاوضات. وإسرائيل مستمرة في سياستها. المماطلة من أجل كسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المحادثات كما حدث في الجولات السابقة".
الصافرات في نير يسرائيل: "إطلاق 3 صواريخ سقطت في مناطق مفتوحة"
عقب إطلاق الصافرات في بلدة نير يسرائيل، أعلن المجلس الإقليمي لساحل أشكلون، أنه "تم إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه البلدة، وتم رصد سقوطها في مناطق مفتوحة، ولا أنباء عن وقوع إصابات".
المبعوث الأمريكي لجالانت: أجزاء من شحنة الأسلحة ستغادر إسرائيل خلال الأيام المقبلة
التقى وزير الأمن يوآف غالانت في مكتبه مع ريت ماكغورك، مبعوث الحكومة الأميركية إلى الشرق الأوسط. وأكد ماكغورك في المحادثة أن أجزاء من شحنة الأسلحة الحيوية ستغادر إلى إسرائيل في الأيام المقبلة. كما بحث الجانبان سير المحادثات الخاصة بعودة المختطفين، مع التركيز على الحوار لمنع تهريب الأسلحة إلى جنوب قطاع غزة.
حزب الله يعلن مسؤوليته اليوم عن إطلاق نار تجاه "موقع عسكري" في الجليل الأعلى، وعن هجوم بالطائرات المسيرة في منطقة كابري
عاد الوفد المفاوض من الدوحة، ويجتمع الكابينيت عند الساعة 20:30
عاد وفد المفاوضات الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المختطفين فجر اليوم من العاصمة القطرية الدوحة. وستكون هناك اليوم عدة مشاورات حيث سيتم تحليل نتائج المحادثات. ويقول مسؤولون كبار في إسرائيل إن اجتماع الدوحة كان على مستوى رفيع، وكان "بطبيعة البداية ومحاولة لتحقيق الزخم والتقدم". ومن المقرر أن يجتمع الكابينيت في الساعة 20:30، وسيتم تقديم تحديثات المحادثات.
نجمة داود الحمراء: إصابة حرجة في الجليل الغربي
أفادت نجمة داود الحمراء أن شخصا أصيب بجروح حرجة في بلدة كابري في الجليل الغربي، بعد إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة.
الجيش الإسرائيلي: عدة طائرات مسيرة تسللت من لبنان وانفجرت في الجليل الغربي
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب التحذيرات التي تم تفعيلها في الجليل الغربي، تم رصد عدة طائرات بدون طيار عبرت الأراضي اللبنانية وانفجرت في المنطقة. وفي أعقاب الصفارات التي تم تفعيلها عند الساعة 10:41 في بلدات الجليل الأعلى، اعترضت مقاتلات الدفاع الجوي عدة أهداف جوية كانت في طريقها إلى إسرائيل من الأراضي اللبنانية.