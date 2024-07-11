اليوم الـ 279 للحرب: أصيب شخص بجروح خطيرة جراء وابل من القذائف أطلق صباح اليوم (الخميس) على هضبة الجولان والجليل، وألحق أضراراً بالممتلكات في منطقة كابري في الجليل الغربي. وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية أن سلاح الجو الإسرائيلي واصل عملياته الليلة في غزة واغتيال ناشط كبير في الشجاعية . اعترض الجيش الإسرائيلي أهدافا مشبوهة تم إطلاقها على إسرائيل من الأراضي اللبنانية. ومن المتوقع أن تستمر المحادثات بشأن التقدم في المفاوضات في الدوحة، حيث أعرب مسؤولون عن تفاؤل حذر بشأن الوضع.

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