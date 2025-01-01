تقرير: مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة المختطفين تصل إلى طريق مسدود، وهذه هي العثرة الرئيسية

يعتقد مسؤولون مفاوضون من الدول العربية أن المحادثات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار وصلت إلى طريق مسدود في الأيام الأخيرة، كما ورد في صحيفة وول ستريت جورنال هذا الصباح (الأربعاء).

وذكر التقرير أن الوسطاء قالوا إن إسرائيل أصرت على قبول الرهائن الأحياء فقط خلال كافة عمليات التبادل بين الجانبين، ورفضت في الوقت نفسه الموافقة على إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين. كما أشير في صحيفة «وول ستريت جورنال» أنه بسبب الوضع الجديد، فإن احتمال تنفيذ صفقة قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض هو ببساطة أمر غير وارد ولا توجد إمكانية لتقارب حقيقي قبل نهاية إدارة بايدن. .

في الوقت نفسه، قال مسؤول أميركي لصحيفة وول ستريت جورنال إن الفجوة الرئيسية التي لا تزال قائمة بين الطرفين هي مسألة عدد المختطفين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وفي الواقع لم تتغير بنود الصفقة في الأشهر الأخيرة.

في غضون ذلك، أشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الليلة إلى المفاوضات بشأن صفقة الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس، وقال إنه ينبغي "الإفراج عن الرهائن قريبا". قال هذه الأشياء بعد أن سئل خارج قصره في مارالاغو في فلوريدا، حيث كان يقيم حفلا بمناسبة العام المدني الجديد.