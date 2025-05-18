مصدر أمني لـi24NEWS: "نسعى للتوصل إلى اتفاق، ويمكننا التوقف في أي نقطة"

انطلقت اليوم (الأحد) عملية "عربات جدعون" في قطاع غزة رسميا. وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـi24NEWS مساء اليوم (الأحد) في سياق مفاوضات التوصل إلى اتفاق والتي تجري بالتزامن مع الهجمات: "نحن نسعى للتوصل إلى اتفاق ومستعدون لوقف القتال في أي مرحلة".

في غضون ذلك، أفاد المعلق العسكري لقناة i24NEWS العبرية يوسي يهوشاع أن الجيش الإسرائيلي هاجم خلال العملية نحو 700 هدف مسلح. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل خمس فرق من الجيش في قطاع غزة، من رفح حتى الجزء الشمالي من القطاع.

الفرق هذه المرة، بحسب يهوشوع، هو أنه لن تكون هناك غارات، بل إن القوات التي تدخل المنطقة ستحتفظ بها ولن تخرج منها بعد انتهاء العملية، كما جرت العادة حتى الآن. ويسيطر الجيش الإسرائيلي حاليا على مساحة واسعة من القطاع تبلغ نحو 40%.