الجيش الاسرائيلي يشن غارات جوية على غزة تمهيدا لعملية "مركبات جدعون"

أعلن الجيش الإسرائيلي الليلة عن البدء بهجمات جوية واسعة وتحريك قوات للسيطرة على مناطق في قطاع غزة، وذلك في إطار الخطوات لانطلاق عملية "مركبات جدعون" وتوسيع المعركة في غزة"

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن هذه الخطوات جرت بغرض "التوصل الى كافة أهداف الحرب في غزة، على وجه الخصوص الإفراج عن المختطفين وهزيمة حماس".

يأتي بيان الجيش الإسرائيلي على خلفية تصريح مسؤول إسرائيلي الجمعة أنه إذا لم يتم التوصل خلال الأيام القادمة على صفقة بشأن المختطفين، ستنطلق العملية العسكرية في قطاع غزة.

كما افاد الكولونيل احتياط موشيه العاد خلال مقابلة في قناتنا أن إسرائيل تستعد لتصعيد واسع جدا في قطاع غزة اذا لم يتم التوصل الى اتفاق.