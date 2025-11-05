إسرائيل تعلن استعادة جثمان ايتاي حين آخر جندي يحمل الجنسية الأمريكية في غزة

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي في بيان فجر الأربعاء أن الجندي المختطف الذي أُعيد جثمانه الليلة الماضية إلى إسرائيل هو الرقيب أول إيتاي حين. ووفق البيان، لا تزال جثامين سبعة مختطفين إسرائيليين آخرين في قطاع غزة لم تُسترد بعد.

إيتاي حين كان آخر مختطف في غزة يحمل الجنسية الأميركية، وكذلك آخر جندي من حرب السابع من أكتوبر الذي بقي في القطاع. وما زال في غزة أيضاً اثنان من عناصر قوات الأمن الإسرائيليين المفقودين: الشرطي ران غوويلي والجندي هدار غولدين الذي أُسر خلال عملية "الجرف الصامد" عام 2014.

وُلد إيتاي حن ونشأ في نتانيا، وكان الابن الأوسط بين ثلاثة إخوة، التحق بالجيش مقاتلاً في الكتيبة 77 التابعة للواء “ساعر غولان” المدرع، وبحسب المعلومات التي نشرها الجيش الإسرائيلي، قُتل حن أثناء اشتباك في ناحل عوز في السابع من أكتوبر 2023 بينما كان يقاتل داخل دبابة، ثم اختُطف جثمانه من قبل حركة حماس. تم إعلان وفاته رسمياً في 10 مارس\آذار 2024، وكان يبلغ من العمر 19 عاماً.