بعد الاتفاق : كيف ستتعامل إسرائيل مع الميليشيات الفلسطينية المناهضة لحماس في غزة ؟

مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، تستعد إسرائيل لتوفير الحماية للميلشيات الفلسطينية في غزة التي تعاونت مع إسرائيل ضد حماس.

ونقلت هيئة البث الرسمية "كان" عن مصدر إسرائيلي قوله بأن الخيار الذي تدرسه إسرائيل حاليا هو منح هذه المجموعات المسلحة فرصة تجاوز خط الإنسحاب الأصفر الخاضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي بموجب وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس.

من جانبه صرح حسام الأسطل، قائد إحدى الفصائل المسلحة المعارضة لحماس في خانيونس، في حديث للقناة أن: "حماس تحاول أن تُظهر في الإعلام أنها موجودة في القطاع من منظور سلطوي وأنها ستلحق الضرر برجال ياسر أبو شباب (تنظيم يعمل في رفح)، تنظيمي".

وأضاف: "السبب هو أننا نحاول أن نكون بديلًا عن حماس. هذه حرب نفسية، لن ينجحوا في إيذائنا، سيستخدمون كل قوتهم لإثبات أنه لا يوجد أحد سواهم. سنواجههم ومستعدون لمواجهتهم، وإن شاء الله سننتصر، لدينا القوة لذلك".