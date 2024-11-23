إلقاء مجموعة قنابل الساعة 4.30 فجراً كما حدث في اغتيال نصر الله: هكذا تمت محاولة اغتيال محمد حيدر

كان هدف الهجوم الإسرائيلي الكبير في بيروت، الذي وقع حوالي الساعة 4.30 فجراً (بين الجمعة والسبت)، هو محمد حيدر، المستشار المقرب من حسن نصر الله وعضو مجلس الجهاد. ولا يزال مصير حيدر، العضو البارز في التنظيم الذي شغل منصب رئيس أركان حزب الله الفعلي، غير واضح.

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وكما ذكرنا، خلافاً لعمليات الاغتيال التي تستهدف الرتب المتوسطة في التنظيم، والتي يستخدم فيها صاروخ دقيق باتجاه طابق أو طابق سفلي (قبو)، فإن عملية الاغتيال تذكر في خصائصها باغتيال نصر الله وهاشم صفي الدين وغيرهم – حيث تم إطلاق مجموعة قنابل ثقيلة بهدف اختراق الأرض. وبحسب حجم الأضرار، فقد دمر المبنى بالكامل، وبالتالي فإن عمليات الإنقاذ ستستغرق وقتاً طويلاً.

ويشار الى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قتل في عملية عسكرية إسرائيلية في 27 سبتمبر/ايلول من هذا العام. وخلال العملية، هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الضاحية الجنوبية، مما أسفر عن مقتل نصر الله وغيره من كبار قادة حزب الله ومن بينهم قائد الجبهة الجنوبية علي كركي والجنرال الإيراني عباس نيلفوروشان قائد فيلق القدس في لبنان، الذي كان متواجدا في المقر في نفس الوقت. واستخدم في الهجوم 83 قنبلة وزن الواحدة منها طناً، تخترق فيها القنابل المخابئ تحت الأرض.