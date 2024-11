إلقاء مجموعة قنابل الساعة 4.30 فجراً كما حدث في اغتيال نصر الله: هكذا تمت محاولة اغتيال محمد حيدر

كان هدف الهجوم الإسرائيلي الكبير في بيروت، الذي وقع حوالي الساعة 4.30 فجراً (بين الجمعة والسبت)، هو محمد حيدر، المستشار المقرب من حسن نصر الله وعضو مجلس الجهاد. ولا يزال مصير حيدر، العضو البارز في التنظيم الذي شغل منصب رئيس أركان حزب الله الفعلي، غير واضح.

