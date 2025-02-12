عائلات مختطفين إسرائيليين تعلن تلقيها إشارات حياة من أبنائها المختطفين في غزة

أعلنت عائلة المختطف الإسرائيلي ايتان مور انها حصلت مؤخرا على إشارة حياة من نجلها المختطف في غزة. وفي وقت سابق اليوم صرحت والدة المختطف الإسرائيلي ماتان انجريست أن ابنها "تواجد بأماكن مع مختطفين آخرين"، وصرحت عنات انجريست "نحن نعرف أنه على قيد الحياة".

وأشارت عنات: "نعلم أنه تم اختطافه وكان في وضع خطير. وللأسف لم تصر الحكومة الإسرائيلية على أولوية الإفراج عنه" وتابعت "لقد تعرض لإصابة خطيرة للغاية وفعل ذلك ونجا. وهو محتجز في ظروف صعبة للغاية لأنه جندي". في حين قالت عائلة مور في بيان "نصلي لعودة جميع المختطفين من بينهم نجلنا ايتان".

وفي الأيام الأخيرة تحدثت عائلات سبعة مختطفين آخرين عن مؤشرات حياة تلقوها: إيليا كوهين، ألون أهيل، نمرود كوهين، الكانا بوحبوت، غالي وزيو برمان ويوسف حاييم أوحانا. وهناك مختطفون آخرون وردت منهم علامات الحياة في الأشهر الأخيرة مثل: فيديو إشارة حياة ساشا تروبانوف، وفيديو لعيدان الكسندر.