إسرائيل تضرب عدة أهداف في منطقة البقاع في العمق اللبناني | تحديثات مباشرة
اليوم الـ747 للحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) أنه هاجم عدة أهداف، بينها موقع لإنتاج صواريخ دقيقة، لحزب الله في العمق اللبناني وشمال لبنان. وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، حول تمرير القانون لفرض السيادة في الضفة الغربية: "قد يعرض الاتفاق للخطر". تقرير: قطر وتركيا ومصر تحاول إلغاء تعيين توني بلير رئيساً لـ"مجلس السلام" في غزة.
فانس عن تصويت السيادة: "شعرت بالإهانة، إنها مسألة سياسية غبية - لن يكون هناك ضم"
الجيش الإسرائيلي: ضرب أهداف لحزب الله في البقاع اللبناني
أفادت قوات الجيش الإسرائيلي بأن طائرات من سلاح الجو شنت غارات على عدّة أهداف تابعة لحزب الله في منطقة البقاع بلبنان.
وذكر البيان إن من بين الأهداف معسكر تدريب يُستخدم لتدريب مسلحين، حيث تم تحديد وجود عناصر تابعين لـحزب الله داخل المعسكر. كما استهدفت الضربات بنى تحتية عسكرية مرتبطة بموقع لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه تابع للمنظمة، وموقعاً عسكرياً في شمال لبنان.
تشييع جثمان الجندي تمير أدار، أحد أفراد فرقة الاستعداد في كيبوتس نير عوز، والذي سقط في معركة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إلى مثواه الأخير.
تقرير عربي: قتيل في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة بني سهيلا شرق خانيونس
صحيفة "الأخبار" اللبنانية أفادت بأن قطر وتركيا ومصر أعربت عن تحفّظها على تعيين توني بلير رئيسًا لـ"مجلس السلام" الذي أنشأته الإدارة الأميركية. وأضافت الصحيفة أن الدول الثلاث تحاول إقناع إدارة ترامب بإلغاء هذا التعيين.
تقارير في غزة خلال الساعات الأخيرة عن قصف مدفعي في وسط وجنوب القطاع
مصدر مصري لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية كشف أن مصر والوسطاء الإقليميين يسعون إلى بناء توافق فلسطيني داخلي بشأن طبيعة اللجنة التكنوقراطية غير السياسية التي ستتولى إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة.
ووفقًا للمصدر، فإن اللجنة ستكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلدية لسكان القطاع، وستتألف من خبراء فلسطينيين ودوليين، على أن تعمل تحت إشراف "مجلس السلام" الذي سيترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبل توجهه إلى إسرائيل إن "قانون السيادة على الضفة الغربية سيعرض الاتفاق مع غزة للخطر"