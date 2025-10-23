إسرائيل تضرب عدة أهداف في منطقة البقاع في العمق اللبناني | تحديثات مباشرة

مصدر مصري لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية كشف أن مصر والوسطاء الإقليميين يسعون إلى بناء توافق فلسطيني داخلي بشأن طبيعة اللجنة التكنوقراطية غير السياسية التي ستتولى إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة.

ووفقًا للمصدر، فإن اللجنة ستكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة والبلدية لسكان القطاع، وستتألف من خبراء فلسطينيين ودوليين، على أن تعمل تحت إشراف "مجلس السلام" الذي سيترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.