تقرير: الكشف عن الموقع السري لمحمد الضيف تم بفضل أقارب كبار مسؤولي حماس

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم (الأحد) عن مصادر أن إسرائيل عثرت على المكان الذي كان يقيم فيه محمد الضيف بفضل معلومات تلقتها من أقارب مسؤولين كبار في حماس، الذين اعتقلوا وأقاموا في نفس المكان الذي كان يقيم فيه الضيف في ذلك الوقت.

الليلة الماضية، قدمت مصادر فلسطينية للصحيفة اللندنية أحد الأسباب التي أدت، على حد قولها، إلى وصول إسرائيل إلى المكان الذي تم فيه اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس في نهاية المطاف، في المواصي بالقرب من خان يونس.

إضافة إلى ذلك، ذكرت المصادر أن الشاباك حصل على صور جديدة للغاية للضيف ورافع سلامة، قائد لواء خان يونس في الجناح العسكري لحركة حماس، بفضل الاعترافات التي حصلوا عليها "تحت التعذيب الشديد لمعتقلين غزيين" حول المكان الذي كان يزوره سلامة من وقت لآخر وكان ملكًا لأقاربه.