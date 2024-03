من هي "الجماعة الإسلامية" التي خسرت سبعة من عناصرها بالضربة الإسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان؟

أكد الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء مهاجمته خلال ساعات الليلة مبنى في بلدة الهبارية جنوب لبنان، والذي تواجد به سبعة مسلحين منذ الذراع العسكرية لتنظيم "الجماعة الإسلامية" والذين قتلوا في الغارة تجاه المبنى، وقتل جراء الغارة الجوية قيادي تابع للتنظيم عمل على دفع عمليات وإطلاق قذائف تجاه إسرائيل.

وتعتبر "الجماعة الإسلامية" تنظيم فلسطيني سني صغير، لا يوجد له تأثير كبير على المنطقة، وينشط في شرقي لبنان، الحديث يدور عن تنظيم سلفي متشدد موال للإخوان المسلمين، ويطلق على ذراعه العسكرية "الفجر".

