من هي "الجماعة الإسلامية" التي خسرت سبعة من عناصرها بالضربة الإسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان؟

أكد الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء مهاجمته خلال ساعات الليلة مبنى في بلدة الهبارية جنوب لبنان، والذي تواجد به سبعة مسلحين منذ الذراع العسكرية لتنظيم "الجماعة الإسلامية" والذين قتلوا في الغارة تجاه المبنى، وقتل جراء الغارة الجوية قيادي تابع للتنظيم عمل على دفع عمليات وإطلاق قذائف تجاه إسرائيل.

وتعتبر "الجماعة الإسلامية" تنظيم فلسطيني سني صغير، لا يوجد له تأثير كبير على المنطقة، وينشط في شرقي لبنان، الحديث يدور عن تنظيم سلفي متشدد موال للإخوان المسلمين، ويطلق على ذراعه العسكرية "الفجر".

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الأمين العام للجماعة الأسلامية محمد طقوش صرح في مقابلة سابقة لقناة الجزيرة أن الجماعة هي "جزء من محور المقاومة منذ عام 1983، وهي منذ العام الأول بعد التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان 1982 أطلق "شرارة الجهاد" ضد إسرائيل وعمل بشكل أساسي في منطقة صيدا، زاعما أنهم تسببوا بخسائر كبيرة بين الجنود الإسرائيليين ولذلك اختاروا اسم "الفجر"، كما زعم أن للجماعة يوجد دور بالانسحاب الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000. كما زعم طقوش أن الجماعة شاركت بالقتال ضد إسرائيل في حرب لبنان الثانية عام 2006.

وعلى صعيد متصل، أفادت صحيفة "الأخبار اللبنانية" نقلا عن "أن مصادر استخباراتية أمريكية وإسرائيلية " تسللت الى داخل الدراع العسكرية للتنظيم المسلح الصغير واخترقتها، وذلك على خلفية العلاقات الوثيقة مع حماس وحزب الله خلال الفترة الأخيرة،وذكرت مصادر لبنانية أن هدف المراقبة هو الوصول الى مسؤولين ميدانيين في حماس.

من جانبه رد حزب الله صباح اليوم على الهجوم الذي استهدف الجماعة الإسلامية وأدى الى مقتل سبعة مسلحين في الهبارية برشقات صاروخية نحو كريات شمونة أسفرت عن مقتل زاهر بشارة (25 عاما) من قرية عين قنية الدرزية.