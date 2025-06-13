نتنياهو بعد الضربة في ايران :"أمامنا أيام صعبة"، قائد الجيش الإسرائيلي :"نحن في معركة تاريخية"

أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بيانًا مصورًا الليلة (بين الخميس والجمعة) أشار فيه إلى العملية الإسرائيلية في إيران. وقال رئيس الوزراء: "نمرّ بمرحلة حاسمة في تاريخ إسرائيل. قبل فترة وجيزة، انطلقت عملية "عام كلافي". يُهاجم طيارونا الشجعان عددًا كبيرًا من الأهداف في جميع أنحاء إيران". ووفقًا له، خططت إيران لإنتاج 10,000 صاروخ باليستي. كما أصدر المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، العميد ديفرين، بيانًا أوضح فيه: "نستعد لمواجهة تهديد مختلف، وعدد الصواريخ التي تُطلق سيكون أكبر". وقال رئيس الأركان زامير: "نحن في معركة تاريخية".

وأضاف نتنياهو: "الهدف من هذه العملية غير المسبوقة هو تدمير البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ الباليستية والعديد من القدرات العسكرية الإيرانية. ستستمر العملية ما دام ذلك ضروريًا - حتى نُكمل مهمة صد خطر الإبادة الذي يحوم فوق رؤوسنا".

وأضاف نتنياهو: "لا تزال إيران تمتلك قدرات هائلة لإلحاق الأذى بنا، وتعاون المواطنين مطلوب. أشكر ترامب على موقفه بأن إيران لن تمتلك أسلحة نووية. أمامنا أيام صعبة لكنها عظيمة." كما خاطب نتنياهو المواطنين الإيرانيين: "يوم تحرركم من الاستبداد أقرب من أي وقت مضى، لدينا عدو مشترك."

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وخاطب قائد الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الإسرائيليين موضحًا أن "الاستيعاب من المتوقع أن يكون مختلفًا عما اعتدنا عليه، ويستعد الجيش الإسرائيلي لتوفير أقصى حماية للجبهة الداخلية الإسرائيلية. سنخوض المعركة معًا".

وأضاف: "هذه أيام حاسمة. نحن في معركة تاريخية لا مثيل لها. إنها معركة مصيرية لدرء تهديد وجودي من عدو يسعى إلى تدميرنا. لقد اتخذنا موقف الهجوم لأن الوقت قد حان، ووصلنا إلى نقطة اللاعودة. لا يجب أن ننتظر وقتًا آخر للتحرك، ليس لدينا خيار آخر".