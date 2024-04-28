رفح أو صفقة ؟ غانتس يهدد بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية إن "منع وزراء اليمين إبرام صفقة مختطفين"

عقب رئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس على تهديدات وزراء اليمين بتفكيك الحكومة الإسرائيلية، وقال إنه في حال منعت معارضتهم التوصل الى صفقة غير مرتبطة بوقف إطلاق نار يتم المصادقة عليها من جانب الجهاز الأمني الإسرائيلي لن يكون هناك حق للحكومة بالوجود، وقال مهددا :"الدخول الى رفح هام في الصراع الطويل ضد حماس. استعادة مختطفينا ، الذين أهملوا من جانب حكومة السابع من أكتوبر، أمر ملح ولها أهمية أعلى بكثير".

تأتي تصريحات الوزير غانتس على خلفية التهديد الذي أطلقه رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريش بوقت سابق اليوم لرئيس الحكومة، والذي بموجبه إذا وافق نتنياهو على العرض المصري وأمر الجيش الإسرائيلي عدم الدخول الى رفح فإنه لن يكون للحكومة الحق بالوجود وقال :"الموافقة على الصفقة المصرية هو استسلام مذل، وستمنح النصر للنازيين على حساب مئات مقاتلي الجيش الإسرائيلي الأبطال الذين سقطوا في المعركة، وتحكم بالإعدام على المختطفين الذين لا تشملهم الصفقة، وفوق كل شيئ- تشكل خطرا وجوديا فوريا على دولة إسرائيل".

ويشار إلى أن الوزير ايتمار بن غفير، والذي يصرح منذ أسابيع بأن اتفاق صفقة "غير مسؤولة" أو كل عملية تؤدي إلى إنهاء الحرب بدون عملية في رفح سيؤدي الى حل الحكومة، ونشر تذكيرا لتصريحاته عبر حسابه في تويتر مباشرة بعد تهديدات سموتريش اليوم موضحا أن كلامه لا يزال قائما.

ويشار إلى أنه في إطار الاقتراح المصري الجديد والذي استجابت اليها إسرائيل بإيجابية وفقا لتقارير، سيتم الإفراج ما بين 20 حتى 40 مختطفا إسرائيليا فقط وذلك مقابل الإفراج عن مئات السجناء الأمنيين من ذوي الأحكام العالية، ووقف إطلاق النار لمدة لا تق عن عشرة أسابيع سيناقش خلالها الجانبان المرحلة الثانية من الصفقة وعودة مئات الآلاف من الغزيين الى شمال القطاع.