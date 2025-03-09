إسرائيل تؤكد أن "هناك بعض التقدم" بالمحادثات للإفراج عن المختطفين

أكدت إسرائيل أنه تم إحراز بعض التقدم في المحادثات التي أجرتها الولايات المتحدة مع حماس. وجاء التقدم في أعقاب محادثات أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب، آدم بوهلر، مع المسؤول الكبير في حماس خليل الحية. وصرح مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات لـi24NEWS إن هناك "بعض" التقدم في المحادثات للإفراج عن المزيد من الرهائن والمختطفين.

ومن المتوقع أن يصل وفد إسرائيلي إلى الدوحة الاثنين لإجراء محادثات تفاوضية، على أن يتم تحديد تفويضه اليوم خلال جلسة الكابنيت. ومن المقرر أن يصل المبعوث الأمريكي ويتكوف إلى المنطقة يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن تركز المحادثات أولا على مسألة إطار التفاوض.

من جانبها أفادت قناة الحدث السعودية الليلة الماضية أن حماس وافقت على المبادرة الأمريكية التي تقضي بتمديد المرحلة الأولى من صفقة الرهائن مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن الأحياء. وبحسب التقرير، فإن التقدم في المفاوضات بين حماس والولايات المتحدة أجبر إسرائيل على الإعلان عن إرسال وفد إلى الدوحة. إلا أن المسؤول الكبير في حماس، محمود مرداوي، نفى هذه التقارير وادعى أنها غير صحيحة. وأكد أن حماس ملتزمة بالصفقة التي تم الاتفاق عليها وبالمرحلة الثانية منها.

وعلى صعيد متصل أعلنت حماس اليوم موافقتها على الاقتراح المصري لإقامة لجنة مساعدات مجتمعية تدير قطاع غزة وتشمل شخصيات مستقلة حتى الانتهاء من ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإجراء الانتخابات العامة على كافة المستويات الوطنية والرئاسية والبرلمانية. وطالبت حماس "بتنفيذ كافة بنود الاتفاق والبدء فورًا في المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق وفتح المعابر ومواصلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون أي شروط أو قيود".