تغطية مستمرة| تطورات الصراع في غزة ومسار التفاوض لتبادل الأسرى
تطورات الصراع في غزة ومسار التفاوض لتبادل الأسرى
لليوم الـ186 من الصراع في غزة، تستمر المعارك مع أنباء عن وقوع ضحايا مدنيين. الجماعات الفلسطينية، بما في ذلك حماس، واصلت التصدي للقوات الإسرائيلية، بينما ذكرت التقارير أيضًا عن إطلاق صواريخ من قبل حزب الله على مناطق قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
في جانب المفاوضات، هناك تقارير متباينة حول التقدم نحو إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، مع تقديم وسطاء دوليين لمقترح جديد يتضمن ثلاث مراحل لتنفيذ الصفقة.
على الرغم من الضغوط الدولية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار العمليات العسكرية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.
الناطق العسكري الإسرائيلي: استهدفنا بالقصف المدفعي نقطة مراقبة للجيش السوري جنوبي سوريا
تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع سوريا ولبنان
الجيش الإسرائيلي أعلن عن سلسلة من الهجمات خلال الليل على أهداف في سوريا ولبنان رداً على إطلاق نار من الجانبين. تم استهداف البنية التحتية العسكرية للجيش السوري في منطقة محجة وموقع عسكري سوري في جنوب البلاد بالطائرات المقاتلة ونيران المدفعية. كما رد الجيش الإسرائيلي على إطلاق نار من الأراضي السورية باتجاه منطقة يوناتان في هضبة الجولان ومن الأراضي اللبنانية نحو منطقة مشغاف. الهجمات أسفرت عن سقوط القذائف في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات.
عملية عسكرية إسرائيلية تستهدف قيادياً في غزة
الجيش الإسرائيلي أعلن عن تنفيذ ضربة جوية الليلة الماضية استهدفت شخصية مهمة في حماس، وهو حاتم العامري، الذي كان يشغل منصب رئيس لجنة الطوارئ في المخيمات المركزية بقطاع غزة. العملية، التي جرت بتنسيق مع مخابرات عمان، أدت إلى مقتل العامري. التصريح صدر عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أشار إلى أن الضربة نُفذت ضمن عمليات كتيبة المعزي في لواء المعسكر الأوسط.
البنتاغون: غالانت قدم لأوستن تفاصيل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة
بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من قطاع غزة، والتحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي في مقتل عمال الإغاثة.
الجيش الأميركي: دمرنا أنظمة دفاع جوي للحوثيين
نقلت رويترز عن القيادة الوسطى الأميركية قولها "دمرنا أنظمة دفاع جوي وأنظمة طائرات مسيّرة للحوثيين بمنطقة البحر الأحمر".
القناة 12 الإسرائيلية: سقوط 5 صواريخ أطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة في الجليل الغربي