تطورات الصراع في غزة ومسار التفاوض لتبادل الأسرى

لليوم الـ186 من الصراع في غزة، تستمر المعارك مع أنباء عن وقوع ضحايا مدنيين. الجماعات الفلسطينية، بما في ذلك حماس، واصلت التصدي للقوات الإسرائيلية، بينما ذكرت التقارير أيضًا عن إطلاق صواريخ من قبل حزب الله على مناطق قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

في جانب المفاوضات، هناك تقارير متباينة حول التقدم نحو إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، مع تقديم وسطاء دوليين لمقترح جديد يتضمن ثلاث مراحل لتنفيذ الصفقة.

على الرغم من الضغوط الدولية، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار العمليات العسكرية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة.