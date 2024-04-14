طهران تبلغ واشنطن ودول المنطقة قبل 72 من الهجوم على إسرائيل

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أن بلاده أبلغت واشنطن أن الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل ستكون محدودة وللدفاع عن النفس.

وقام الوزير الإيراني يإتهام حلفاء إسرائيل بإعاقة محاولة إيران الدبلوماسية دعوة المجتمع الدولي لإدانة استهداف القنصلية في دمشق، مشيرا إلى أن "المجتمع الدولي يدعو إيران لضبط النفس ويتغاضى عن جرائم إسرائيل"، وفق قوله.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن :"عزوف مجلس الأمن عن إصدار بيان لإدانة استهداف القنصلية في دمشق شجّع رئيس الوزراء الإسرائيلي على خرق القوانين".

وأوضح عبد اللهيان أن العمليات العسكرية ضد إسرائيل كانت محدودة، إذ لم تستهدف القوات الإيرانية مواقع اقتصادية ولا مدنية، فيما كانت هذه القوات دقيقة جدا في الرد العسكري، الذي جاء لـ"التوبيخ والتحذير"، وفق قوله.

وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة الأميركية ودول الجوار ودول المنطقة، قبل 48 ساعة، بأن الرد هو دفاع مشروع وحق مشروع، لافتا إلى أن دول الجوار قامت بإبلاغ واشنطن أنها لا تستطيع استخدام أراضيها وأجوائها لإعاقة إيران.

وأضاف عبد اللهيان: "نحن نأخذ بعين الاعتبار أمن المنطقة وأمن دول الجوار، وللإخوة والأصدقاء في المنطقة نقول لهم قمنا بالإعلام عن أهدافنا وهي الدفاع المشروع وتوبيخ إسرائيل، ونحن لا نبحث عن استهداف القواعد الأميركية في المنطقة وتوسيع دائرة الصراع".