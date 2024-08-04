"يمكن دخول مركبات داخله":الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا غير عادي تحت محور فيلادلفيا || شاهدوا

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) إن قوات الفرقة 162 وقوات وحدة الهندسة تعمل مؤخرًا على تحديد موقع نفق تحت الأرض وتدميره في منطقة فيلادلفيا، وقد عثرت القوات الإسرائيلية حتى الآن على عشرات الأنفاق ودمرتها.

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بداية الأسبوع الماضي، وفي إحدى عمليات للبحث والعثور عن شبكة الأنفاق في منطقة فيلادلفيا، تم تحديد نفق بارتفاع ثلاثة أمتار على محور فيلادلفيا. وفي هذه المرحلة – تواصل القوات التحقق وتحييد الطريق تحت الأرض الذي تم العثور عليه، إضافة الى أنفاق أخرى عثر عليها أيضا.

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