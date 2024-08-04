"يمكن دخول مركبات داخله":الجيش الإسرائيلي يدمر نفقا غير عادي تحت محور فيلادلفيا || شاهدوا

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الفرقة 162 وقوات وحدة الهندسة تعمل مؤخرًا على تحديد الموقع تحت الأرض وتدميره في منطقة فيلادلفيا. • حتى الآن تمكنت القوات من تحديد موقع عشرات الأنفاق وتدميرها

i24NEWS
i24NEWS
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اكتشاف بنية تحتية ضخمة لأنفاق في محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزة
اكتشاف بنية تحتية ضخمة لأنفاق في محور فيلادلفيا جنوب قطاع غزةIDF spokesperson's unit

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) إن قوات الفرقة 162 وقوات وحدة الهندسة تعمل مؤخرًا على تحديد موقع نفق تحت الأرض وتدميره في منطقة فيلادلفيا، وقد عثرت القوات الإسرائيلية حتى الآن على عشرات الأنفاق ودمرتها.

IDF spokesperson's unit
قوات الجيش الإسرائيلي تعثر على نفق طويل بطول ثلاثة أمتار تحت محور فيلادلفياIDF spokesperson's unit

بداية الأسبوع الماضي، وفي إحدى عمليات للبحث والعثور عن شبكة الأنفاق في منطقة فيلادلفيا، تم تحديد نفق بارتفاع ثلاثة أمتار على محور فيلادلفيا. وفي هذه المرحلة – تواصل القوات التحقق وتحييد الطريق تحت الأرض الذي تم العثور عليه، إضافة الى أنفاق أخرى عثر عليها أيضا.

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