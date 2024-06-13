الرئيس الأمريكي: "على حماس أن تتحرك نحو وقف إطلاق النار"

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه لم يفقد الأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه دعا حركة حماس إلى تكثيف الجهود من أجل ذلك.

ورد بايدن عندما سُئل عما إذا كان واثقاً من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل قريباً، قائلاً: "لا"، مضيفاً "لم أفقد الأمل، لكن الأمر سيكون صعباً". وتابع للصحافيين "حماس.. عليها أن تتحرك".

ويأتي هذا بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الخميس، إن الولايات المتحدة لم تشهد بعد قيام إسرائيل بشن عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح، وأضاف في إفادة للصحافيين أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح ليست "بحجم أو نطاق" العمليات التي نُفذت في أماكن أخرى في غزة. وتابع "هي عملية أكثر محدودية".

ومن جانب آخر، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، عن مصدر مطلع قوله، إن وفد إسرائيل لن يتوجه للمفاوضات حتى تعلن حركة حماس استعدادها للعودة إلى الخطوط العريضة التي طرحها بايدن.

وكان قد أعلن بايدن، الشهر الماضي، عن خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة، قال إن مرحلتها الأولى من المفترض أن تستمر ستة أسابيع وتشمل وقف إطلاق النار على نحو "كامل وشامل"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالقطاع، وإطلاق سراح المحتجزين من النساء وكبار السن والجرحى مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.