ثلاثة ملايين شاقل خلال ساعات: عائلة بيباس تبدأ حملة لتجنيد تمويل لإقامة نصب تذكاري

أطلقت عائلة العائد من أسر حماس، ياردين بيباس، والذي قتلت زوجته شيري وطفليه الصغيرين كفير وأرييل خلال وجودهم في الأسر في قطاع غزة، حملة تجنيد أموال، بهدف مساعدته في إنشاء نصب تذكاري لأحبائه. وفي غضون ساعات قليلة تم جمع أكثر من مليون شاقل.

وكتبت العائلة في منشور على موقع إنستغرام: "انضموا إلينا وامنحوا ياردين القوة للنهوض والبدء من جديد وتحقيق حلمه أخيرًا - إنشاء نصب تذكاري تخليدًا لذكرى شيري وأرئيل وكفير الراحلين".

وأضافوا أيضًا أن "يارديم تحرر، وفقط حينها اكتشف أن عالمه كله قُتل في الأسر. لقد فقد عائلته، وبيته، وكل ممتلكاته، وفقد كل شيء"، كما كتب والد ياردين، إيلي بيباس، على صفحة الحملة التي فتحت على الموقع الإلكتروني لجمعية "لهوشيت ياد (نمد يدا)". "إن إعادة تأهيل ياردين هي رحلة طويلة ومعقدة ومؤلمة. وبعيدًا عن الحزن الذي لا يمكن تصوره، يتعين عليه أن يبني حياة من الصفر - جسديًا وعقليًا وماليًا."