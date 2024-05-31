الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين في القتال بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، مقتل اثنين من جنوده في القتال في غزة يوم الخميس.

وفقًا للبيان الصادر عن الجيش، قتل الرقيب أول أدار جافرييل، البالغ من العمر 24 عامًا، من لواء بيسلاخ أثناء القتال في شمال غزة، بينما قتل الرقيب يهوناتان إلياس، البالغ من العمر 20 عامًا، من لواء جفاتي أثناء القتال في جنوب غزة.

وأضاف البيان أنه في نفس الحادثة التي قتل فيها الرقيب إلياس، أصيب ضابط آخر في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة.

وبهذا الإعلان يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري ضد حماس في غزة والعمليات على الحدود إلى 294 جندياً.