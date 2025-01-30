هؤلاء هم المختطفون التايلنديون الخمسة الذين تحرروا من أسر حماس

بعد 482 يومًا في أسر حماس في قطاع غزة، أفرج اليوم (الخميس) عن خمسة مواطنين تايلانديين في إطار صفقة الرهائن. وتزامنت عملية الإفراج عنهم مع الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين أربيل يهود وأغام بيرغر وغادي موزيس.

وأسماء المختطفين الذين تم إطلاق سراحهم: وشارا ساريهون 33 عاماً، اختطف من نير عوز؛ ساتيان سافانكام، 35 عاماً، عامل زراعي، اختطف من نير عوز. بونغساك طهانا، 36 عامًا، وهو عامل زراعي، اختطف من موشاف ييشاع. سوراساك لاماناو، 32 عامًا، تم اختطافه من موشاف يشاع؛ وأصيبت بانافات سحاتاو (27 عاما) بقدمة جراء اطلاق النار عليه قبل أن يتم اختطافها من موشاف ييشاع.

وفي السياق، تم اختطاف عشرة مواطنين أجانب في هجوم السابع من أكتوبر، في حين تم الإعلان عن وفاة ثلاثة منهم: المواطنين التايلنديين سوثيساك رينتلاك، وسونثيا أكرساري، والمواطن التنزاني جوشوا لويتو مولال.

ويشار الى أن المختطف بيفين جوشي ، مواطن من نيبال (24 عاما) لا زال في أسر حماس واختطف من كيبوتس علوميم.