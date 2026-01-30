التغطية متواصلة| سيُعاد فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين الأحد الوشيك

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إنه "سيتم فتح معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، في الاتجاهين أمام حركة محدودة للأشخاص فقط، الأحد الوشيك"، مشيراً إلى أن "الخطوة تأتي وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوجيهات المستوى السياسي"، وتابع"سيُسمح بخروج ودخول السكان عن طريق معبر رفح بتنسيق مع مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة للسكان من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي طُبِّقت في يناير 2025".

وأكد البيان على أن "الإجراءات ستشمل التعريف والفحص الأولي في معبر رفح التي تنفذها بعثة الاتحاد الأوروبي، كما سيتم إجراء فحص وتعريف إضافيين في المحور الذي سيتم تشغيله من قبل المنظومة الأمنية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي".

لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا