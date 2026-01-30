التغطية متواصلة| سيُعاد فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين الأحد الوشيك
"سيُسمح بخروج ودخول السكان عن طريق معبر رفح بتنسيق مع مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة للسكان من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي طُبِّقت في يناير 2025".
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إنه "سيتم فتح معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر، في الاتجاهين أمام حركة محدودة للأشخاص فقط، الأحد الوشيك"، مشيراً إلى أن "الخطوة تأتي وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوجيهات المستوى السياسي"، وتابع"سيُسمح بخروج ودخول السكان عن طريق معبر رفح بتنسيق مع مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة للسكان من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي طُبِّقت في يناير 2025".
وأكد البيان على أن "الإجراءات ستشمل التعريف والفحص الأولي في معبر رفح التي تنفذها بعثة الاتحاد الأوروبي، كما سيتم إجراء فحص وتعريف إضافيين في المحور الذي سيتم تشغيله من قبل المنظومة الأمنية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي".
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
مندوب فرنسا: المشاورات مستمرة بشأن نشر قوة استقرار غزة والأطراف المشاركة
رويترز: نقل التحالف الدولي لسجناء داعش من سوريا للعراق تباطأت هذا الأسبوع
وزير الخارجية الفرنسية يشيد بالاتفاق بين حكومة دمشق وقسد ويقول إن فرنسا ستبقى إلى جانب سوريا وجميع السوريين
الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد على ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان نظرا للدور المهم الذي يضطلعون به
وزارة الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة على إيران
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، أنها أضافت 7 أشخاص ومؤسستين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بإيران.
القيادة المركزية: "إحدى مقاتلات حاملة الطائرات لينكولن تجري عمليات روتينية في بحر العرب"
مديرية إعلام الحسكة: قيادات العمال الكردستاني ترفض اتفاق دمشق وقسد
رئيس حكومة إقليم كردستان: نامل أن يكون اتفاق دمشق - قسد منطلقاً أساسياً لضمان الحقوق المشروعة لجميع المكوّنات السورية وأن يمهّد الطريق لعودة اللاجئين
أنطونيو غوتيريش: "الأمم المتحدة معرضة لخطر الانهيار المالي"
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش غوتيريش، من أن "المنظمة قد تنفد أموالها بحلول شهر يوليو/تموز الوشيك إذا لم تفِ الدول الأعضاء بالتزاماتها المالية أو إذا لم تُجرَ إصلاحات جذرية على قواعد الميزانية". يأتي هذا التحذير وسط توترات متزايدة بشأن التمويل متعدد الأطراف ومناقشات حول فعالية وأهمية الأمم المتحدة في وقت تتضاعف فيه التحديات العالمية - الصراعات وأزمة المناخ وعدم المساواة"
الأمم المتحدة: الحوثيون صادروا معدات وآليات من مراكزنا في صنعاء
السفارة الأميركية في بيروت: "الاجتماع المقبل للجنة الميكانيزم سيعقد في الناقورة في 25 فبراي/ شباط الوشيط"
تركيا ترفض ضرب إيران وعراقجي "مستعدون للحوار مع أميركا"
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في اسطنبول اليوم الجمعة إن تركيا جاهزة لدعم أي تسوية سلمية في إيران. وأكد على أنه "من المهم العودة للحوار النووي من أجل تبديد التوتر الإقليمي". وشدد على أن بلاده تعارض التدخل الأجنبي في إيران. ورأى فيدان أنه على إيران إيجاد حلول جذرية للقضايا العالقة مع الولايات المتحدة.