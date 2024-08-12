الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل جندي من لواء المظليين في القتال جنوب قطاع غزة

سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالنشر صباح اليوم (الاثنين) أن الرقيب عومر جينزبرج، 19 عامًا من كريات طبعون شمال إسرائيل، وهو مقاتل في الكتيبة 101 من لواء المظليين، قُتل أمس في معركة جنوب قطاع غزة.

في غضون ذلك، أطلق الليلة وابل من عشرات الصواريخ على منطقة ميتا آشر وتبنى حزب الله صباح اليوم إطلاقها. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في أعقاب التحذيرات التي تم تفعيلها في شمال البلاد، رصد حوالي 30 صاروخًا عبرت من الأراضي اللبنانية إلى منطقة الكابري، ورصدت عدة قذائف في مناطق مفتوحة ولم تقع إصابات. وقوات الجيش الإسرائيلي ردت على مصادر إطلاق النار.