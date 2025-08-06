"قطر مولت حماس ويجب أن تستقبل سكان غزة بعد تهجيرهم عبر مطار العريش"

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على خلفية تصريحات اليمين الإسرائيلي عن احتلال قطاع غزة ، أكد المحلل الإسرائيلي د. مردخاي كيدار إن "إحتلال غزة يثبت النصر الإسرائيلي المطلق على حماس وهذا سيردع الجميع.." واقترح أن "تستقبل قطر سكان غزة بعد تهجيرهم عبر مطار العريش". لمشاهدة تصريحه كاملا في الفيديو

جاءت تصريجات د.كيدار خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال "إن احتلال غزة يثبت النصر الإسرائيلي المطلق على حماس وإن هذا الأمر سيردع الجميع " ولم يوضح كيدار من سيدير قطاع غزة بعد احتلالها ، وأشار بنفس الوقت الى "اقتراح ترامب لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة "وبرأيه "أنه بعد أن مولت قطر حماس فإنه يجب عليها أن تستقبل سكان غزة بعد تهجيرهم عبر مطار العريش المصري"

رابط الحلقة كاملة: