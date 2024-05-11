تقرير: هذا هو مكان مخبأ السنوار في قطاع غزة

قال مسؤولان إسرائيليان لصحيفة "نيويورك تايمز" إن قائد حماس في غزة يحيى السنوار لا يتواجد في رفح على عكس الفرضيات السابقة، ووفقا للمسؤولين إن رفح لم تعد المكان الذي يتواجد به السنوار، إلا أنهم لم ينجحوا بتحديد المكان الأكيد الذي يتواجد به السنوار. التقديرات الاستخباراتية الأخيرة تشير إلى أن السنوار يختبأ في أنفاق تحت الأرض في خان يونس، والتي خرج منها الجيش الإسرائيلي قبل شهر. ويشار الى أن مسؤول إسرائيلي أكد لموقع "تايمز أوف إسرائيل" ان السنوار لا يتواجد داخل غزة.

ويشار الى أن إسرائيل جعلت مهمة القضاء على السنوار هدفا أساسيا في الحرب في غزة والتي تهدف الى القضاء على حماس، وكان الجيش الإسرائيلي نشر في شباط/فبراير لقطات فيديو قال إنها للسنوار وهو يسير في أحد الأنفاق مع أفراد عائلته، وهي المرة الأولى التي يتم رصده في الأنفاق منذ اختباءه بعد هجوم السابع من أكتوبر.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل شهرين عن القضاء على نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس مروان عيسى والذي يعتبر القائد رقم 3 في غزة مع مسؤولين آخرين، إلا أن السنوار ورئيس الجناح العسكري لحماس محمد الضيف، بقيا بعيدي المنال، على الرغم من الادعاءات المتكررة من المسؤولين الإسرائيليين بأن الجيش يقترب منهم.