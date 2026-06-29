البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيشاركان في محادثات الدوحة | تحديثات
الرئيس الإيراني يدعي: نصف الأموال المجمدة في قطر سيتم الإفراج عنها وإعادتها إلينا • تقرير في قناة العربية: الجولة القادمة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد غدًا في الدوحة•تحديثات متواصلة
صادق وزراء الحكومة اليوم (الاثنين) على تمديد حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية حتى 14 يوليو. تقرير على قناة العربية: الجولة القادمة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد غداً في الدوحة، وتركز على قضية مضيق هرمز. اغتيال عنصر من الجهاد الإسلامي شمال قطاع غزة، كان قد توغل الى إسرائيل خلال هجوم 7 أكتوبر وشارك في اختطاف مدنيين.
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البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيشاركان في محادثات الدوحة
أعلن البيت الأبيض أن المبعوثين الخاصين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيشاركان في المحادثات الجارية في الدوحة، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لدفع مسار التفاوض.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن الاجتماعات الفنية تُعقد بالتوازي مع محادثات على مستويات سياسية رفيعة، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية تسعى إلى تحقيق تقدم في المسار التفاوضي.
وأضافت ليفيت أن الرئيس ترامب "يريد أن يتحقق مسار السلام"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن جدول الأعمال أو الأطراف المشاركة في المحادثات.
وتأتي هذه التحركات في ظل مساعٍ دولية وإقليمية متواصلة لخفض التوتر ودفع الجهود السياسية في عدد من الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات.
ترامب: طهران طلبت عقد اجتماع.. واللقاء سيُعقد غداً في الدوحة
أعلن دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن اللقاء سيُعقد غداً في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك وفق منشور نشره عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال".
وقال ترامب في منشوره: "إيران طلبت الاجتماع، وسيُعقد اللقاء غداً في الدوحة"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة الاجتماع أو مستوى المشاركين فيه.
مسؤول أمريكي: استئناف المحادثات بين لبنان وإسرائيل وسط تأكيد لبناني على أولوية الانسحاب الإسرائيلي
كشف مسؤول أمريكي لقناة "الحدث" السعودية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل لا تزال مستمرة بوساطة ودعم أمريكي، مشيراً إلى أن هذه المحادثات ستُستأنف مجدداً غداً.
وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة تواصل تقديم الدعم والمساعدة في إدارة مسار الاتصالات بين الجانبين، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بطبيعة الملفات المطروحة أو مستوى التمثيل في تلك المحادثات.
وفي المقابل، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن أولوية الحكومة اللبنانية لا تزال تتمثل في ضمان انسحاب إسرائيلي كامل، إلى جانب تعزيز انتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح تحت سلطة الدولة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل الجهود الدبلوماسية المستمرة لخفض التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط تحركات إقليمية ودولية تهدف إلى تثبيت الاستقرار ومنع أي تصعيد جديد في المنطقة.
وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): أكد نائب وزير الخارجية الإيراني أنه لم يتم تحديد أي اجتماعات فنية لهذا الأسبوع في إطار المفاوضات مع الولايات المتحدة.
صرح الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لوكالة أنباء إيرنا أن ستة مليارات من أصل 12 مليار دولار إيراني مجمدة في قطر سيتم الإفراج عنها وإعادتها إلى البلاد.
أردوغان: "الله سيحاسب المسؤولين عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة"
https://x.com/i/web/status/2071496648828547517
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تقرير: عبرت 124 سفينة شحن مضيق هرمز منذ يوم الخميس، وهو رقم مماثل لعدد السفن التي كانت تعبر المضيق في يوم واحد قبل الحرب.
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