البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيشاركان في محادثات الدوحة

أعلن البيت الأبيض أن المبعوثين الخاصين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيشاركان في المحادثات الجارية في الدوحة، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لدفع مسار التفاوض.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن الاجتماعات الفنية تُعقد بالتوازي مع محادثات على مستويات سياسية رفيعة، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية تسعى إلى تحقيق تقدم في المسار التفاوضي.

وأضافت ليفيت أن الرئيس ترامب "يريد أن يتحقق مسار السلام"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن جدول الأعمال أو الأطراف المشاركة في المحادثات.

وتأتي هذه التحركات في ظل مساعٍ دولية وإقليمية متواصلة لخفض التوتر ودفع الجهود السياسية في عدد من الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات.