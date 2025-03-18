" اغتيال أبو حمزة ومصير أبو عبيدة غامض"||إسرائيل تغتال قادة من حماس والجهاد الإسلامي

تطرق الصحافي من غزة ضياء حسن الى القياديين من الجهاد الإسلامي وحماس الذين قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية العنيفة ، من بينهم كان الناطق الرسمي لحركة الجهاد الإسلامي أبو حمزة، كما استهدفت الغارات الناطق باسم حماس أبو عبيدة والذي مصيره حتى الآن مجهولا.

وقال حسن"قتل في الغارات عصام الدعابيس مسؤول لجنة العمل الحكومي والذي أصبح مسؤولا عنها بعد مقتل روحي مشتهى، وحاول خلال وقف إطلاق النار بإعادة هيكلة الأمور، ويبدو أن إسرائيل رفضت تحركاته وقامت باغتياله، ويشار الى أنه تعرض لمحاولات اغتيالات سابقة"

وتابع حسن :"وتعرض محمد الجماصي- أبو عبيدة عضو المكتب السياسي لحركة حماس الى محاولة اغتيال في حي الصبرا في مدينة غزة، ومصيره غير معروف حتى الآن ...تم اغتيال ياسر حرب، وهو من قيادات حماس التي حاولت إسرائيل استهدافه أكثر من مرة خلال الحرب باعتباره شخصية مهمة في كتائب القسام وله تواصل ما بين الجناح العسكري والسياسي بشكل كبير، وهو من سكان جباليا،والذي قتل ثلاثة من أبناءه خلال الحرب.

وأضاف :"نتحدث عن اغتيال جميل الودية قائد كتيبة الشجاعية في حماس، والذي قتل مع عائلته، وشارك الودية في هجوم السابع من أكتوبر ، اشتهرت صورته في كيبوتس ’ناتيف هعسرا’".

كما قتل في الغارات قيادات من الجهاد الإسلامي بالإضافة الى أبو حمزة :"حسن الناعم – قائد الوحدة الصاروخية في الجهاد الإسلامي على مستوى قطاع غزة والذي قتل في خان يونس".