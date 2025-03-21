كاتس يهدد "بضم أراضٍ في غزة لإسرائيل" إن "واصلت حماس رفض الافراج عن الرهائن"

أصدر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بيانا اليوم (الجمعة) هدد فيه حماس قائلا: "طالما استمرت حماس في رفضها إطلاق سراح المختطفين، فإنها ستخسر المزيد والمزيد من الأراضي التي سيتم ضمها إلى إسرائيل".

وفي البيان الرسمي للوزير، أشار إلى اتفاق وقف إطلاق النار: "نحن متمسكون باقتراح المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بإطلاق سراح جميع المختطفين، الأحياء منهم وغير الأحياء، مقدما وعلى دفعتين مع وقف إطلاق النار بينهما - دون تعريض المصالح الأمنية الإسرائيلية للخطر".

Patrick T. Fallon / AFP

وجاء في البيان: "إذا استمرت منظمة حماس في رفض إطلاق سراح المختطفين - فقد أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على مناطق إضافية، أثناء إخلاء السكان، وتوسيع المناطق الأمنية حول غزة لصالح حماية البلدات الإسرائيلية وجنود الجيش الإسرائيلي، من خلال سيطرة إسرائيلية دائمة على الأراضي".

"سنكثف القتال بضربات جوية وبحرية وبرية ومن خلال توسيع المناورات البرية حتى تحرير الرهائن وهزيمة حماس، وذلك باستخدام جميع وسائل الضغط العسكرية والمدنية - بما في ذلك إجلاء سكان غزة إلى الجنوب وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب الهجرة الطوعية لسكان غزة".