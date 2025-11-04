مع قوة فلسطينية مسلحة لنزع السلاح: الاقتراح الأمريكي للقوة الدولية في غزة

مسودة مشروع القرار بشأن القوة متعددة الجنسيات (ISF) وصلت صباح اليوم (الثلاثاء) إلى i24NEWS. المشروع، الذي ستطرحه الإدارة الأمريكية أمام أعضاء مجلس الأمن، ينص على أن قوة الاستقرار الدولية المؤقتة في قطاع غزة ستعمل تحت قيادة موحدة وبالتشاور والتعاون مع مصر وإسرائيل.

ستعمل قوة الـISF جنباً إلى جنب مع قوة شرطة فلسطينية جديدة ومدرّبة، وستعمل من أجل المساعدة في تأمين مناطق الحدود؛ تثبيت الوضع الأمني في القطاع - من خلال ضمان عملية نزع سلاح غزة، بما في ذلك تدمير البنى التحتية العسكرية والهجومية ومنع إعادة تأهيلها، وكذلك التفكيك الدائم للسلاح من المنظمات المسلحة غير الحكومية.

ستعمل القوة على حماية المدنيين، بما في ذلك تنفيذ أعمال إنسانية، وستقوم بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المعتمدة؛ ستنسق مع الدول المعنية بشأن تأمين الممرات الإنسانية؛ وستنفذ مهام إضافية حسب الحاجة لدعم البرنامج الشامل.

قوة تثبيت الاستقرار الدولية المؤقتة في القطاع ستعمل حتى نهاية عام 2027، وكل قرار يتعلق بها سيتطلب التشاور مع إسرائيل ومصر ودول مجلس الأمن. مصدر مطلع على التفاصيل قال لـ i24NEWS: الإدارة ستقدم مشروع القرار بشكل رسمي خلال أيام قليلة، وقد يتم التصويت عليه بالفعل الأسبوع المقبل. وقال المصدر: "الأمريكيون أرادوا حسم الأمور ودفع إقامة القوة حتى نهاية العام."

من وجهة نظر إسرائيل، حيث أجرى كبار المسؤولين من الدولة محادثات مع الإدارة حول القضية، فإن الأمر يتعلق بمقترح قرار يميل نحو مطالبها: سلطة القوة ليست بموجب البند 7 على غرار تفويض "يونيفيل" في لبنان. بالإضافة إلى ذلك، ستتعامل القوة أيضًا مع نزع السلاح من القطاع، خلافًا لتصريحات بعض الدول العربية التي تفيد بأن هدفها هو "حفظ السلام" وليس "فرض السلام".