تحدث الرئيس يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) في حفل تأبين رسمي لزئيف جابوتنسكي. وأشار الاثنان خلال الحفل إلى احتمال وقوع هجوم إيراني على إسرائيل.

وقال نتنياهو في بداية تصريحاته: "إن إيران وعملائها يسعون بمحاصرتنا بحلقة من الإرهاب. ونحن مصممون على الوقوف في وجههم على كل جبهة وفي كل ساحة - بعيدة وقريبة. كل من يستهدفنا. سيدفع ثمنا باهظا للغاية".

وأضاف: "نمارس الضغط المضاد في الأماكن التي يكون من المهم تفعيلها فيها. لقد أصررنا على خطوطنا الحمراء وسنواصل الإصرار عليها، سواء أمام أعدائنا أو أمام أصدقائنا. نقول نعم. عندما يكون ذلك ممكنا، ونقول لا عندما يكون ذلك ضروريا، فإن زيادة الضغط العسكري على قتلة حماس هو وحده الذي سيؤدي إلى تحقيق جميع أهداف الحرب - بما في ذلك عودة جميع المختطفين إلى ديارهم، سواء الأحياء أو الأموات".

قال: "عندما زرت رفح، أصبحت أقوى في إدراك أن التمسك بمحور فيلادلفيا ضروري للاستمرار. الضغط العسكري وحده هو الذي سيحقق أهداف الحرب ويؤمن مستقبلنا ويعيد جميع الرهائن لدينا. وسنستمر في ذلك. نضغط على الدواسة حتى يأتي النصر، إن إنجازاتنا العظيمة في الحرب ترجع في جزء كبير منها إلى قدرتنا على الصمود أمام الضغوط".

من جانبه صرح الرئيس هرتسوغ في بداية كلمته: "هذه أيام متوترة ومعقدة للغاية بالنسبة لنا جميعا. لقد أعلن أعداؤنا في محور الشر عن نيتهم مهاجمتنا بالقوة قريبا"، وأضاف "لا أستهتر ولو للحظة واحدة من خطورة هذا التهديد أرى وأسمع القلق، وأدرك جيداً المخاوف والشكوك بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، رغم كل شيء، كشخص يطلع على المواد الاستخباراتية والمواد المختلفة، أقول بوضوح: دولة إسرائيل مستعدة للتعامل مع هذا التهديد."

وأضاف: "لدينا تحالفات وشراكات سياسية وأمنية ملتزمة بإحباط أي عمل للعدو. أولا وقبل كل شيء: أقوى قوة في العالم -الولايات المتحدة- الملتزمة بأمننا وقادت بالفعل معنا تحالف أمني واسع ضد هجوم محور الشر الإيراني”.

وأوضح هرتسوغ"أريد أن أقول لأعدائنا بأوضح طريقة: نحن لم نسعى للحرب. ولكن عندما لا يكون لدينا خيار، عندما يعملون على تدميرنا - فسوف ندافع عن أنفسنا دون أي تنازلات. في أي وقت وفي أي مكان وبأي طريقة".

وفي الختام قال: "إن صمودنا الوطني يتعرض للاختبار هذه الأيام، ونحن جميعا نشعر أن التوتر الداخلي والاستقطاب يتزايدان، وتحديدا في أسوأ الأوقات بالنسبة لنا. وأدعو القيادات الشعبية من هنا إلى تهدئة النفوس. عدم المساس بالنسيج الاجتماعي والتضامن. أقول من باب المعرفة المبنية على المعلومات وليس التقييم: العدو يحتفل عندما يرى الانقسام في داخلنا. إنه إنجاز استراتيجي من جانبه".