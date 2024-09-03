"المصابون توجهوا للمستشفى بقواهم الذاتية":إخفاقات الاستجابة الطبية في هجوم السابع من أكتوبر

نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية الاثنين وثيقة خاصة تلخص الاستنتاجات والدروس المستفادة للمستقبل من تحقيق حول الاستجابة الطبية في السابع من أكتوبر، ووزعت الوثيقة على رؤساء الجهاز الصحي ومدراء المستشفيات وصناديق المرضى.

تنص الوثيقة : "لقد شكلت أحداث 7 أكتوبر تحديًا كبيرًا لنظام الرعاية الصحية في إسرائيل. هناك عدد كبير من الجرحى، خلال فترة قتال طويلة، والعمل تحت تهديد الصواريخ، وعدم فهم الصورة العامة للوضع. ".

ومن بين أهم الإخفاقات التي تمت الإشارة إليها، أنه لم تكن هناك قدرة على تقدير عدد وحالة الجرحى، وذلك بسبب النقص في أنظمة الاتصالات (التنظيمية والفنية) والمناطق العسكرية المغلقة التي لم تسمح بالوصول الى الجرحى وإدارة المصابين.

Arie Leib Abrams/Flash90

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ عدم التنظيم والترتيب في استقبال الجرحى وترتيب أولوياتهم. والحقيقة أن الجرحى قاموا بالتوجه بأنفسهم إلى المستشفيات، وليس حسب الإصابة والموقع الاستراتيجي الصحيح، وذلك بسبب خلل في نظام الإخلاء.

ومن بين الاستنتاجات الواردة في الوثيقة، أوصوا وزارة الصحة بتوحيد جميع هيئات "الاستجابة الأولية" تحت مظلة نجمة داوود الحمراء وإدارتها من هناك، وإنشاء واجهة مباشرة مع الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالمناطق العسكرية المغلقة، وأوصوا أيضًا بمنح كل مستشفى قائمة تعزيز و"كبسولات" لحالات الطوارئ.

وشددوا في الوثيقة على أنه "يجب تحسين مسألة التنسيق والسيطرة على الإخلاء الأولي إلى المستشفيات، ويجب تعديل أساليب العمل مع قيادة الجبهة الداخلية وتطوير أدوات إضافية لهذا الأمر، بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي ونجمة داود الحمراء".