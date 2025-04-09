أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أن حزب الله يحاول إعادة بناء موقع تحت الأرض لإنتاج الأسلحة في الضاحية الجنوبية ببيروت في الأشهر الأخيرة. وقال العقيد أدرعي إن الموقع الذي تم استهدافه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن عملية "السهام الشمالية"، تم بناؤه بجوار مدرسة وتحت مبان سكنية. وتم نقل المعلومات حول الموقع وأنشطته في يناير/كانون الثاني الماضي إلى هيئة الرقابة التي أنشئت في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وبناء عليه تقرر إجراء "تفتيش مفاجئ" للموقع، والذي يبدو أن حزب الله كان على علم به مسبقًا. وفي يوم التفتيش، قامت المنظمة بإزالة المعدات الهندسية من الموقع - وأعادتها بعد الانتهاء من التفتيش.