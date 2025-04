أصدر المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع بيانا زعم فيه أن طائرة مسيرة من نوع "يافا" أطلقت باتجاه هدف عسكري إسرائيلي في منطقة "يافا المحتلة". وجاء في البيان أيضًا: "تواصل القوات المسلحة التصدي للعدوان الأمريكي المستمر على بلادنا. وسنواصل دعم الشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار، وحتى لا يستسلم اليمن للعدوان الأمريكي".

https://x.com/i/web/status/1909947586372386824