تغطية متواصلة|| مصادر خاصة لقناة i24NEWS: هناك بوادر إيجابية من قبل حماس للقبول بوقف إطلاق النار في غزة
تقارير: الجيش الإسرائيلي يهاجم خان يونس والشجاعية • على الجبهة الشمالية: مسؤول كبير في حزب الله في بيان - "مستعدون لمناقشة نزع السلاح" • الجيش الإسرائيلي يبدأ عملياته في مخيم بلاطة بالقرب من نابلس •
اليوم 551 للحرب: أكثر من 500 يوم لبداية الحرب - واليوم (الأربعاء) يعمل الجيش الإسرائيلي أيضًا بقوة في غزة. وأعلنت حماس أن 29 شخصاً قتلوا وأصيب 50 آخرون في هجوم على الشجاعية. وبدأت قوات الجيش الإسرائيلي أيضًا عملياتها في مخيم بلاطة قرب نابلس. كما نقلت صحيفة "الأخبار" التابعة لحزب الله عن مصدر مصري أن إسرائيل مهتمة بإطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهرين ومساعدات إنسانية محدودة إلى غزة.
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بعد تقرير لوكالة رويترز، عن مسؤول كبير في حزب الله، بأن المنظمة مستعدة لمناقشة نزع السلاح، قالت مصادر مقربة من حزب الله لقناة الحدث السعودية إن "السلاح أنهك الحركة، بعد الخسائر الفادحة التي مني بها المحور الإيراني".
مصادر خاصة لقناة i24NEWS: هناك بوادر إيجابية من قبل حماس للقبول بوقف إطلاق النار في غزة
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محلل سياسي: "الأمور في غزة تسير نحو التهجير"
حاول فلسطيني يعاني من مرض نفسي التسلل إلى مقر فرقة يهودا والسامرة في بيت إيل. تم القبض عليه من قبل قوات الأمن في القاعدة واقتياده للتحقيق. الفلسطيني المعروف لدى الأجهزة الأمنية حاول التسلل إلى قاعدة أخرى قبل عدة أشهر
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أن حزب الله يحاول إعادة بناء موقع تحت الأرض لإنتاج الأسلحة في الضاحية الجنوبية ببيروت في الأشهر الأخيرة. وقال العقيد أدرعي إن الموقع الذي تم استهدافه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ضمن عملية "السهام الشمالية"، تم بناؤه بجوار مدرسة وتحت مبان سكنية. وتم نقل المعلومات حول الموقع وأنشطته في يناير/كانون الثاني الماضي إلى هيئة الرقابة التي أنشئت في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وبناء عليه تقرر إجراء "تفتيش مفاجئ" للموقع، والذي يبدو أن حزب الله كان على علم به مسبقًا. وفي يوم التفتيش، قامت المنظمة بإزالة المعدات الهندسية من الموقع - وأعادتها بعد الانتهاء من التفتيش.
أصدر المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع بيانا زعم فيه أن طائرة مسيرة من نوع "يافا" أطلقت باتجاه هدف عسكري إسرائيلي في منطقة "يافا المحتلة". وجاء في البيان أيضًا: "تواصل القوات المسلحة التصدي للعدوان الأمريكي المستمر على بلادنا. وسنواصل دعم الشعب الفلسطيني حتى يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار، وحتى لا يستسلم اليمن للعدوان الأمريكي".
https://x.com/i/web/status/1909947586372386824
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وكالة "شهاب" للأنباء في غزة تتحدث عن إصابات في قصف إسرائيلي استهدف سيارة تنقل صهريج مياه غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
من المقرر أن يجتمع الكابنيت الليلة - ولم تتم دعوة رؤساء المؤسسة الأمنية. السبب: يوم الاثنين، مباشرة بعد اجتماعه مع رئيس الولايات المتحدة، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو تعليماته باستدعاء وزراء الحكومة في يوم عودته إلى إسرائيل لتقديم تحديث سياسي حول زياراته إلى هنغاريا والولايات المتحدة
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