الانسحاب من غزة وإطلاق سراح المخطوفين: خطة ترامب ذات الـ21 بندًا

خطة ترامب المكونة من 21 بندًا لإنهاء الحرب تدعو إلى الإفراج عن جميع المختطفين خلال 48 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق مقابل انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وذلك وفقًا لتفاصيل جديدة كُشفت مساء الجمعة على شبكة CNN نقلاً عن مصدر مطّلع على التفاصيل.

تفاصيل إضافية من الصفقة كما عرضها رئيس الولايات المتحدة تكشف أن:

• لن يكون هناك وقت محدد لانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع.

• التزام بأن إسرائيل لن تهاجم قطر مرة أخرى

• ينص الاقتراح على أنه لن يكون هناك تهجير قسري لسكان غزة من بيوتهم.

• لن يكون لحماس دور حكومي مستقبلي في غزة

• تدعو الخطة إلى مستويين من الحكم المؤقت: هيئة دولية شاملة ولجنة فلسطينية. لا يوجد جدول زمني لنقل القيادة إلى السلطة الفلسطينية من قبل حكومة مؤقتة.

• تشير الخطة إلى دور الأمم المتحدة في نقل المساعدات الإنسانية، ولا تتناول الدور المحتمل للصندوق الإنساني GHF.

• الخطة لا تنص على أن الولايات المتحدة ستدعم دولة فلسطينية، لكنها تعترف بأن هذه هي تطلعات الفلسطينيين.

عرض ترامب الخطة على القادة العرب والإقليميين خلال لقائه بهم في البيت الأبيض قبل يومين. بالإضافة إلى ذلك، تعهد بشكل قاطع أمام القادة بأنه لن يسمح لإسرائيل بإعلان السيادة على الضفة الغربية. حضر الاجتماع قادة دول عربية - قطر، الأردن، تركيا، باكستان، إندونيسيا، مصر، الإمارات العربية المتحدة والسعودية - وذلك في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة. لاحقًا صرح ترامب بأنه "يعتقد أنه ستكون هناك صفقة قريبًا جدًا".