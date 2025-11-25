توتر داخل الجيش الإسرائيلي على خلفية تحقيقات هجمات 7 أكتوبر

أفاد مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات ضد كبار المسؤولين في الجيش، مشدداً على أنه سيتم التحقيق الكامل في كل الملابسات وعرض النتائج أمام الجمهور وعائلات الضحايا.

من جهته، رد رئيس الأركان الجنرال أيال زمير برسالة حادة، معبراً عن استغرابه من التشكيك في تقرير لجنة تورجمان، الذي أعده 12 ضابطاً رفيع المستوى على مدار سبعة أشهر.

وفي ردّه، أكد كاتس أنه سينتظر نتائج المفتش العسكري، المقرر صدورها خلال 30 يوماً، قبل اتخاذ أي قرارات بشأن التعيينات والمسؤوليات.

وفي أعقاب هذا التوتر، دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كاتس وزمير إلى اجتماع لتوضيح الموقف وتنسيق الخطوات المقبلة.