تغطية متواصلة |وزير الدفاع الأمريكي على ”الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني
وأضاف البيان، أن أوستن "أكد لغالانت أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل للدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الإيرانية، التي هددت بها طهران علنا”
أفاد بيان البنتاغون، أن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت تحدث مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وشدد الأخير على “الدعم الأمريكي الثابت للدفاع عن إسرائيل في مواجهة التهديدات المتزايدة من إيران ووكلائها الإقليميين”.
وأضاف البيان، أن أوستن "أكد لغالانت أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل للدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الإيرانية، التي هددت بها طهران علنا”، ولا يوجد بيان فوري من مكتب جالانت بشأن المكالمة الهاتفية.
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تقرير: إسرائيل تستعد لهجوم مباشر من إيران خلال 24 إلى 48 ساعة
تستعد إسرائيل لهجوم مباشر من إيران في الشمال أو الجنوب خلال الـ 24-48 ساعة القادمة، جاء ذلك في صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن "مصدر مطلع على الموضوع".
وقال مصدر أميركي مطلع على الأمر، إنه بحسب الاستخبارات الأميركية، من المتوقع حدوث رد فعل مضاد إيراني خلال أيام و"ربما تجاه أرض إسرائيل" - وليس تجاه المصالح الإسرائيلية في الخارج.