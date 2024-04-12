تغطية متواصلة |وزير الدفاع الأمريكي على ”الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني

أفاد بيان البنتاغون، أن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت تحدث مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وشدد الأخير على “الدعم الأمريكي الثابت للدفاع عن إسرائيل في مواجهة التهديدات المتزايدة من إيران ووكلائها الإقليميين”.

وأضاف البيان، أن أوستن "أكد لغالانت أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأمريكي الكامل للدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الإيرانية، التي هددت بها طهران علنا”، ولا يوجد بيان فوري من مكتب جالانت بشأن المكالمة الهاتفية.

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