التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة موالية لإيران في العراق ليلاً باتجاه إيلات
وجاءت عملية الاعتراض بعد تحذير من احتمال تسلل طائرة معادية، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية.
اعترض الجيش الإسرائيلي طائرة بدون طيار معادية كانت تقترب من البحر الأحمر بالقرب من إيلات، والتي سقطت بعد ذلك في البحر دون اختراق المجال الجوي الإسرائيلي.
وجاءت عملية الاعتراض بعد تحذير من احتمال تسلل طائرة معادية، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية.
https://x.com/i/web/status/1805751603472818657
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الشرطة تعلن اعتقال مسلح فلسطيني أطلق النار على بلدة إسرائيلية الشهر الماضي
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اعتقال مسلح فلسطيني مسؤول عن هجمات إطلاق النار من الضفة الغربية ضد بلدة بات حيفر الإسرائيلية في مايو/أيار الماضي، في وقت سابق من الشهر الجاري.
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل مهرب أسلحة من حماس في غارة لطائرة بدون طيار
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عناصر حركة حماس المتورطين في تهريب الأسلحة إلى الحركة عبر معبر رفح وعبر الأنفاق المؤدية إلى مصر في غارة جوية.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن وسام أبو إسحاق استهدف في غارة لطائرة مسيرة جنوب قطاع غزة أمس.
طائرات الجيش الإسرائيلي تقصف مواقع لحزب الله في جنوب لبنان خلال الليل
قالت القوات المسلحة اللبنانية إن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت سلسلة من الأهداف لحزب الله في شبعا والمطمورة بجنوب لبنان خلال الليل.
https://x.com/i/web/status/1805836982175563928
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شخصيات إسرائيلية بارزة لصحيفة نيويورك تايمز: لا تسمحوا لنتنياهو بإلقاء كلمة أمام الكونغ
دعت مجموعة من الشخصيات الإسرائيلية البارزة، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، واشنطن إلى سحب الدعوة الموجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس في 24 يوليو/تموز، وذلك في مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز .
ووصف المقال الدعوة بأنها "خطأ فادح"، محذرا من أن الخطاب "لن يمثل دولة إسرائيل ومواطنيها، وسوف يكافئ سلوكه الفاضح والمدمر تجاه بلدنا".
الأمم المتحدة: موظفو الإغاثة بغزة عرضة لمخاطر لا تحتمل
قالت الأمم المتحدة إن المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني بقطاع غزة لا تحتمل، وحثت إسرائيل على زيادة التنسيق الفعال مع منظمات الإغاثة والموافقة على استخدام الأمم المتحدة للمعدات الأمنية الأساسية وأن يسهل الجيش الإسرائيلي إيصال المساعدات.
مراقب بريطاني: صاروخ يضرب سفينة قبالة سواحل اليمن
قالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنها تلقت تقريرا عن وقوع حادث على بعد 52 ميلا بحريا جنوب عدن باليمن، حيث أبلغ قبطان سفينة تجارية عن سقوط صاروخ في المياه على مقربة من سفينة.
وأضافت هيئة النقل البحري في المملكة المتحدة أن الطاقم بخير وأن السفينة تتجه إلى ميناء الاتصال التالي.
جماعة عراقية تعلن مسؤوليتها عن هجوم بطائرة بدون طيار على إيلات
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، وهي تحالف من الجماعات المدعومة من إيران، مسؤوليتها عن إطلاق طائرة بدون طيار على إيلات.
وفي بيان نشر، قالت الجماعة إنها استهدفت "هدفًا حيويًا" في المدينة الواقعة على البحر الأحمر.