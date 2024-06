التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة بدون طيار أطلقتها جماعة موالية لإيران في العراق ليلاً باتجاه إيلات

اعترض الجيش الإسرائيلي طائرة بدون طيار معادية كانت تقترب من البحر الأحمر بالقرب من إيلات، والتي سقطت بعد ذلك في البحر دون اختراق المجال الجوي الإسرائيلي.

وجاءت عملية الاعتراض بعد تحذير من احتمال تسلل طائرة معادية، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية.

