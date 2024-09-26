فتح تسيطر مدنيا في غزة: حماس توصلت لتفاهمات في المفاوضات

أفادت شبكة العربية السعودية، اليوم (الخميس)، أن مصدرا في حركة حماس أفاد بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع حركة فتح بشأن الإدارة المدنية لقطاع غزة.

وبموجب الاتفاقات، لن تشرف حماس على المعابر الحدودية لقطاع غزة، كما تم التوضيح أنه خلال هذه الفترة تستمر المحادثات بين كبار مسؤولي حماس وفتح حول شكل إدارة قطاع غزة هذه الأيام.

ومن بين المقترحات لإدارة القطاع، طرحت من بين الأمور الأخرى، اقتراح لإنشاء سلطة محلية تتكون من أفراد مستقلين أو تشكيل حكومة تكنوقراط بموافقة جميع الفصائل الفلسطينية، أو إنشاء سلطة محلية تحت إشراف السلطة الفلسطينية الحالية.