فتح تسيطر مدنيا في غزة: حماس توصلت لتفاهمات في المفاوضات

وذكرت شبكة العربية السعودية أن حماس وافقت على التنازل عن سيطرتها على القطاع • ومن بين المقترحات التي طرحت تشكيل حكومة تكنوقراط بموافقة جميع الفصائل الفلسطينية

i24NEWS
i24NEWS
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نشطاء حماس ، أرشيف
نشطاء حماس ، أرشيفAP Photo/Adel Hana, File

أفادت شبكة العربية السعودية، اليوم (الخميس)، أن مصدرا في حركة حماس أفاد بأنه تم التوصل إلى اتفاق مع حركة فتح بشأن الإدارة المدنية لقطاع غزة.

وبموجب الاتفاقات، لن تشرف حماس على المعابر الحدودية لقطاع غزة، كما تم التوضيح أنه خلال هذه الفترة تستمر المحادثات بين كبار مسؤولي حماس وفتح حول شكل إدارة قطاع غزة هذه الأيام.

ومن بين المقترحات لإدارة القطاع، طرحت من بين الأمور الأخرى، اقتراح لإنشاء سلطة محلية تتكون من أفراد مستقلين أو تشكيل حكومة تكنوقراط بموافقة جميع الفصائل الفلسطينية، أو إنشاء سلطة محلية تحت إشراف السلطة الفلسطينية الحالية. 

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