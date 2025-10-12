طريقة الجيش الإسرائيلي لحماية المليشيات المناهضة لحماس في غزة

أكّد حسام الأسطل، قائد ميليشيا مسلّحة في خان يونس معارضة لحركة حماس، في تصريح لهيئة البث الرسمية "كان" أن معظم الميليشيات المناهضة لحماس في قطاع غزة تتمركز حاليًا على بُعد نحو 400 متر خلف "الخط الأصفر" – وهو الخط الذي انسحبت إليه قوات الجيش الإسرائيلي بموجب الاتفاق الأخير بين إسرائيل وحماس برعاية الولايات المتحدة.

وقال الأسطل إن ميليشياته تنشط بالفعل خلف الخط الأصفر، داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، مضيفًا:"لا أحد يستطيع دخول منطقتنا، لا حماس ولا المدنيون؛ هذه المنطقة مشمولة ضمن بنود الاتفاق".

كما أكّد أن منطقة قيزان النجار في خان يونس – حيث ينشط تنظيمه – صُنِّفت ضمن المناطق التي لن تنسحب منها إسرائيل. وأضاف: "إذا حاولت حماس دخول منطقتنا، سنقاتلها".

وفي تعليقه على مقاطع الفيديو التي أظهرت خلال الأيام الأخيرة عناصر مسلّحة في الميدان، قال الأسطل إن هدف حماس من تحركاتها الأخيرة هو إثارة الخوف عبر "إرهاب نفسي" وإظهار وجود رمزي لها في الميدان، لكنه شدّد على أن "حماس كجسم حاكم لم تعد حاضرة فعليًا في القطاع".

وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن عدّة ميليشيات أخرى تعمل في مناطق مختلفة من قطاع غزة وفق نمط مشابه، وتتلقى تمويلًا وتنسيقًا ميدانيًا من إسرائيل، من بينها ميليشيا ياسر أبو شبّاب في رفح، وتنشط هذه المجموعات في المناطق التي ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي.