غالانت يأمر بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بحادث مقتل عمال الإغاثة الدوليين في غزة

أجرى وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم تقييما للوضع مع رئيس هيئة الأركان الجنرال هرتسي هاليفي ومسؤولين في المؤسسة الأمنية. وتطرق وزير الأمن الى الحادث الذي قتل فيه الليلة عن طريق الخطأ عدد من عمال الإغاثة الدولية "المطبخ المركزي العالمي".

وأمر غالانت بإقامة طاقم تحقيق خاص بالحادث، وفتح غرفة عمليات مشتركة للقيادة الجنوبية وللمنظمات الدولية التي تعمل في غزة، والعمل على تقوية أجهزة توزيع المساعدات، ولاطلاع المنظمات الدولية على تفاصيل الحادث والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتعلم الدروس.

وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن قال إن الولايات المتحدة توجهت إلى إسرائيل حتى تجري تحقيقا لكي تجري تحقيقا سريعا وشاملا ومستقلا في ملابسات الحادث.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الكندية الحادث وأعربت عن "صدمتها" جراء وفاة عمال الإغاثة لمنظمة WCK في غزة، الذين قتلوا بالحادث في دير البلح وذكرت الوزارة "نحن ندين الهجوم الإسرائيلي الذي أدى الى وفاتهم ونطالب بتحقيق شامل".